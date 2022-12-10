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Ким рассказал о судьбе здания ОВА, которое разрушили россияне

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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686
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Ким рассказал о судьбе здания ОВА, которое разрушили россияне

Фото: Associated Press

Помещение не подлежит восстановлению.

Девятиэтажное здание Николаевской областной администрации, которое российские оккупанты обстреляли в марте, не подлежит восстановлению.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким проекту Радио Свобода "Новости Приазовья".

По его словам, экспертиза установила, что помещение админстроения не подлежит восстановлению.

"На решение облсовета будет вынесен вопрос о его списании и списании имущества, которое было там потеряно. Я думаю, что это приведет к его сносу и новому строительству", — говорит Ким.

Кстати, российская армия обстреляла здание, где расположена облгосадминистрация и областной совет, утром 29 марта. Враг разрушил центральную секцию здания – от девятого до первого этажа.

Напомним, после бегства российских захватчиков из Херсона вероятность атак Николаевской области ракетами С-300 существенно снизилась.

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Дата публикации
Просмотры
686
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