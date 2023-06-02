Ким рассказал, почему его стало меньше в информпространстве: "Сейчас людям нужен "озверин"

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким говорит, что в последнее время его стало гораздо меньше в информационном пространстве, потому что сейчас уже работает информационная система, которой не было в начале войны. Кроме того, в начале полномасштабной войны людям нужны были такие "успокаивающие пилюли".

Об этом глава ОВА рассказал в интервью "Главкому".

"Все ко всему привыкают. Эти успокаивающие таблетки были нужны именно тогда, чтобы сбалансировать людей. Сейчас людям наоборот нужен "озверин", как в мультике про кота Леопольда. Люди должны активизироваться, мобилизоваться и включиться снова, потому что работать на адреналине всегда легко на короткую. перспективу, а вот на долгую — гораздо труднее. А это надо делать, потому что война идет. Впереди у нас основная битва, на которой нужно сконцентрироваться", — отмечает Ким.

Руководитель Николаевщины говорит, что уже даже немного "отвык от публичности и вернулся к ежедневной работе". По его словам, в начале полномасштабного вторжения военная тематика занимала 100% времени, когда "стоял вопрос выжить и отразиться", а сейчас "горизонт планирования несколько иной".

"Пока в наши задачи входит не только помощь армии, но и экономика — восстановление рабочих мест, перезапуск предприятий и прочее. Я же не могу ежедневно выступать и говорить, что за полгода мы отстроим какой-то объект. Поэтому соответственно и средства информирования изменились ", – объяснил Виталий Ким.

Напомним, Виталий Ким к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину и вспомнил, какой была его жизнь до 24 февраля 2022-го. В ролике присутствуют кадры главы ОВА с семьей, с рабочих встреч, путешествий вместе с семьей, благотворительных мероприятий, а затем были кадры с обстрелами Николаева.

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