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- Украина
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Ким рассказал, скольких человек госпитализировали после атаки РФ на Николаев
После российской атаки на Николаев госпитализированы три человека.
На данный момент три человека госпитализированы после атаки россиян на Николаев .
Об этом в сообщении в социальных сетях заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Нескольким пострадавшим медики оказали помощь на месте.
Напомним, вечером субботы, 2 августа, в городе Николаеве раздался взрыв во время воздушной тревоги из-за угрозы ракетного удара. Перед тем Воздушные силы сообщили о запуске с бомбардировщика Ту-22м3 в акватории Черного моря ракеты Х-22, двигавшейся в сторону Николаева.
В этот же день, 2 августа, около 18:00 российская авиация атаковала Херсон, сбросив управляемые бомбы. Как сообщили в ОВА, в результате обстрела поврежден автомобильный мост, ведущий в микрорайон Корабел.