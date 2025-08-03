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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Ким рассказал, скольких человек госпитализировали после атаки РФ на Николаев

После российской атаки на Николаев госпитализированы три человека.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

На данный момент три человека госпитализированы после атаки россиян на Николаев .

Об этом в сообщении в социальных сетях заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Нескольким пострадавшим медики оказали помощь на месте.

Напомним, вечером субботы, 2 августа, в городе Николаеве раздался взрыв во время воздушной тревоги из-за угрозы ракетного удара. Перед тем Воздушные силы сообщили о запуске с бомбардировщика Ту-22м3 в акватории Черного моря ракеты Х-22, двигавшейся в сторону Николаева.

В этот же день, 2 августа, около 18:00 российская авиация атаковала Херсон, сбросив управляемые бомбы. Как сообщили в ОВА, в результате обстрела поврежден автомобильный мост, ведущий в микрорайон Корабел.

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