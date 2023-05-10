Ким рассказал, сколько жителей вернулись в Николаевскую область с эвакуации

В Николаевскую область вернулись 90% жителей, ехавших из региона из-за боевых действий. Кроме того, в Николаеве проживает около 30 тысяч переселенцев из Херсона.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телеканала "Эспрессо".

"Люди просто устали жить где-то и они возвращаются. Сейчас более 460 тысяч населения в Николаеве и области около 90% вернулись", — говорит председатель области.

По его словам, ситуация в областном центре не очень угрожающая. Особенно для местных жителей, переживших постоянные обстрелы РФ в начале войны.

"В Николаев возвращаются люди, потому что мы очень долго ждали этого и жили в стрессе. Поэтому для большинства николаевцев происходящее — это не обстрел и не очень угрожающая ситуация. Например, в последнее время "прилеты" участились Одессой и Киевом, и там люди не привыкли, они уезжают", — сказал Ким.

Напомним, в ночь на 27 апреля впервые за почти четыре месяца российская армия вновь обстреляла Николаев четырьмя ракетами "Калибр", запущенными из акватории Черного моря. В результате удара погиб один человек. Более 20 человек получили ранения.

По словам Виталия Кима, этот ракетный обстрел Николаева был первым с 31 декабря 2022 года. Тогда ночной удар РФ был необычным и вызвал у жителей панику.

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