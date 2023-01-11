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Ким рассказал, сколько жителей вернулись в область после освобождения Херсона

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
334
Время на прочтение
1 мин
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Ким рассказал, сколько жителей вернулись в область после освобождения Херсона

Фото: Associated Press

Бизнес возвращается менее активно.

Глава Николаевской области Виталий Ким заявил, что после освобождение Херсона в регион вернулось около 100 тысяч жителей, которые были вынуждены эвакуироваться с начала войны.

Об этом руководитель Николаевской областной военной администрации сообщил на брифинге.

"Люди возвращаются. Около 50-70 тысяч в Николаеве, около 100 тысяч – в области", – подчеркнул Ким.

Впрочем, деловая активность в Николаевской области до сих пор остается низкой. По его словам, крупный бизнес пока массово не возвращается, потому что он оценивает риски. Между тем малый и средний бизнес, связанный с обслуживанием местного населения, возвращается.

Напомним, Виталий Ким заявлял, что в начале полномасштабного вторжения враг рассчитывал на то, что Николаев и Одессу сдадут. Впрочем, этого не вышло.

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Дата публикации
Просмотры
334
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