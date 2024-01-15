Ким сделал громкое заявление об уклонистах: "Ты не имеешь права жить полной жизнью"

Чиновник сообщил, что ТЦК "ловят" уклонистов в Николаевской области — "и это нормально".

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким выступил за ограничение для уклонистов от мобилизации, заявив, что они не имеют права жить полной жизнью.

Об этом Ким заявил в эфире телеканала "Мы — Украина".

Телеведущий напомнил главе ОВА его слова об отлове уклонистов в Николаевской области, назвав это "охотой". Ким отреагировал и сделал еще одно громкое заявление об уклонистах.

"Я не говорил об охоте (на уклонистов в Николаевской области – ред.). Я говорил, что их там ловят ТЦК – и это нормально. Если ты уклонист, то будь добр, ты не имеешь права жить полной жизнью и кайфовать. Если ты уклонист – сиди дома. Бывают разные обстоятельства – ты боишься или не хочешь принципиально, или какие-либо другие обстоятельства, – ты должен иметь ограничения, потому что ты не выполняешь то, что выполняют другие", – убежден глава Николаевской ОВА.

Напомним, в декабре 2023 года Ким заявил, что в Николаевской области уклонистов от военной службы будут ловить.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Как будут ловить уклонистов? Ким сделал громкое заявление, которое шокирует мужчин!

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