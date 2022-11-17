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Ким сообщил о новом запуске ракет с Черного моря: оставайтесь в укрытиях

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Ким сообщил о новом запуске ракет с Черного моря: оставайтесь в укрытиях

Фото: Associated Press

Не пренебрегайте собственной безопасностью – оставайтесь в укрытиях.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким 17 ноября сообщил о новом запуске российских ракет с Черного моря.

Об этом он написал в 10.45 в своем Телеграм-канале.

Он призвал украинцев не пренебрегать собственной безопасностью и оставаться в укрытиях. Воздушная тревога продолжается.

"Еще ракеты из Черного моря. Остаемся в укрытиях", — написал Ким.

Напомним, утром 17 ноября российская армия нанесла ракетный удар по Днепру. Прилеты зафиксированы в двух районах, пострадало промышленное предприятие. Ранены восемь человек, среди них 15-летний ребенок.

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Дата публикации
Просмотры
2072
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