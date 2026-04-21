Ким: Украина не должна выбирать между восстановлением и развитием – нужно воплощать новую экономическую модель

По его мнению , дискуссия о послевоенной экономике Украины до сих пор часто ограничивается восстановлением – отстроить инфраструктуру, вернуть производство или стабилизировать экспорт. В этом подходе есть логика, но есть и стратегическая ловушка – он фактически предполагает возвращение к той же экономической модели, которая существовала до войны. Проблема в том, подчеркивает Ким, что эта модель уже тогда была ограничена.

"Экономика, ориентированная преимущественно на экспорт сырья и продукции с низкой добавленной стоимостью, позволяла обеспечивать базовую стабильность, но не создавала достаточной внутренней устойчивости. Она не формировала длинные производственные цепи, не давала достаточного количества качественных рабочих мест и поддерживала зависимость страны от внешних факторов", - напомнил чиновник.

Именно поэтому отметил он, сегодня корректнее говорить не об восстановлении, а об изменении именно экономической модели.

"Профессиональным языком это означает повышение уровня экономической сложности - то есть переход к производству и экспорту более технологически насыщенной продукции с более высокой добавленной стоимостью. Это один из ключевых факторов долгосрочного роста и устойчивости экономики. Для Украины это означает отход от узкой сырьевой специализации к более широкой структуре производства - когда страна не зависит от нескольких продуктов параллельно, опираясь на общую инженерную базу, кадры, инфраструктуру и технологические решения”, - объяснил Виталий Ким.

Глава обладминистрации акцентировал: важно, что такая реиндустриализация должна происходить в двух измерениях. С одной стороны – из-за усложнения уже существующих производств и перехода к более технологичной продукции на их базе. С другой – через создание новых производственных платформ под те технологические направления, которые будут определять следующие десятилетия.

"В итоге ключевая задача заключается не в объемах восстановления, а в качестве экономической трансформации. После войны Украина окажется в условиях жесткой конкуренции - за инвестиции, за технологии, за производства и за людей. И предпочтение получат те страны, которые смогут быстро перейти к более сложной экономической структуре. Поэтому сегодняшний выбор должен стоять не между восстановлением и развитием, а между воспроизведением. будет определять не только темпы роста, но и место Украины в экономике Европы на следующие десятилетия”, - резюмировал Виталий Ким.