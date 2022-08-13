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Ким вместе с генералом Марченко заинтриговали заявлением об "определенных результатах"

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Ким вместе с генералом Марченко заинтриговали заявлением об "определенных результатах"

Фото: Виталий Ким

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в субботу, 13 августа, заинтриговал своим заявлением в Telegram.

Утром он опубликовал видео. В нем также был генерал Дмитрий Марченко, занимающийся обороной области.

Ким опубликовал видеообращение.

Во время обращения глава Николаевской области анонсировали в ближайшее время "определенные результаты", а также пообещал рассказать о них.

"Генерал Марченко на месте в городе-герое Николаеве. Работаем, работы хватает всем. Чем занимаемся — говорить не могу и не надо, потому что это вредит. И в информационном поле, извини, я при Дмитрии Александровиче (Марченко — Ред.) скажу, что комментариев не будет в ближайшее время к определенным результатам", — подчеркнул Виталий Ким.

Напомним, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко до апреля руководил обороной Николаева, а затем был переведен на другой участок фронта. В конце июля его вернули в регион.

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