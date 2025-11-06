- Дата публикации
Кинбурнская коса уничтожена: экологи бьют тревогу из-за катастрофы — спикер ВСУ
Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что Кинбурнская коса фактически уничтожена. Боевые действия привели к гибели животных и загрязнению побережья, а экологи сообщают об экологической катастрофе.
Боевые действия на юге Украины нанесли сокрушительный ущерб природным территориям, в частности Кинбурнской косе.
Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.
"Кинбурнская коса фактически уничтожена. Это тот самый заповедник "Аскания-Нова". Да, тревогу бьют экологи. Они обращались ко мне, просили эту тему озвучить, потому что она, к сожалению, не популярна в информационной среде, - отметил он.
По словам Плетенчука, ситуация с экосистемами южных регионов намного сложнее, чем известно публично.
"Это лишь часть, и то, о чем мы точно знаем. Восстановится ли этот заповедник и когда пока неизвестно", - добавил спикер.
Он также подчеркнул, что боевые действия вокруг Крыма оказывают существенное влияние на флору и фауну. В частности, подводные взрывы вредят морским животным, среди которых дельфины.
"Иногда экологи пишут о тысячах погибших животных, потому что они очень чувствительны к взрывам", - пояснил Плетенчук.
Кроме того, по его словам, экологи из Одесщины сообщали о появлении нефтяных пятен у побережья, однако их масштаб не так велик, как в водах вблизи временно оккупированного Крыма.
