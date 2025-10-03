Кино как оружие памяти: в Ужгороде показали фильмы об Ирпене и Гостомеле

Реклама

Организаторами показа стали фонд «Армерия», ресторан «Киликия» и Благотворительный фонд Сергея Гайдая. Благодаря их усилиям Ужгород получил возможность принять проект, который имеет особое значение для всей страны. Глава фонда «Армерия» Армен Саргсян подчеркнул: подобные инициативы — это не просто культурная деятельность, это также и моральный фронт. «Мы обязаны помнить каждую историю, каждую судьбу. Наш долг — не позволить миру забыть об этой войне и о цене свободы, которую платит украинский народ».

Фильм «Ирпень» рассказывает о городе-герое, ставшем одним из первых щитов на пути российской агрессии в феврале–марте 2022 года. Авторы показали кадры разрушенных улиц, сожжённых домов, взорванных мостов. Но сильнее всего впечатлили истории простых людей — тех, кто оставался в городе, спасал соседей, помогал военным, проходил через страх и утраты, но сохранил человечность. Для многих зрителей это стало тяжёлым возвращением к первым месяцам войны, когда каждый репортаж из Ирпеня превращался в символ стойкости и мужества.

Вторая лента — «Гостомель: история одного дома» — сосредоточена на одном здании, многоэтажке, превратившейся в руины во время боёв. Через судьбу этого дома авторы раскрыли судьбы десятков людей: кто-то лишился родных, кто-то потерял дом навсегда, кто-то выжил чудом. Гостомель известен всему миру как место ожесточённых боёв за аэропорт, но эта картина открыла ещё одну грань трагедии — личную и одновременно общую память людей, ставших заложниками войны.

После просмотра развернулась искренняя дискуссия. Зрители делились переживаниями, кто-то плакал, другие говорили о необходимости действовать: помогать переселенцам, поддерживать военных, рассказывать правду миру. Для многих эти фильмы стали своеобразной терапией — искусство помогло озвучить боль, а коллективное переживание придало сил.

Особое внимание организаторы уделили молодёжи: пригласили студентов и старшеклассников. Ведь именно им предстоит расти с пониманием того, какой ценой достаётся свобода. Как отметил Армен Саргсян, кино — это язык, который проникает прямо в сердце. И именно через искусство можно воспитать поколение, которое никогда не позволит повториться подобной трагедии.

В последнее время Ужгород становится центром культурных инициатив, связанных с войной. Но этот показ выделялся особой атмосферой — сочетанием скорби и гордости, боли от разрушенного и веры в возрождение. Присутствующие подчёркивали, что подобные события формируют новую культурную память страны — память, которую уже невозможно стереть или переписать.

Благодаря усилиям фонда «Армерия», ресторана «Киликия» и фонда Сергея Гайдая этот вечер в Ужгороде стал не просто кинопоказом, а важным актом единения общины. Ведь сегодня любое событие, любая инициатива, сохраняющая правду и память, становится частью общей борьбы. И эта борьба продолжается не только на фронте, но и в сердцах, в культуре, в слове и кадре.

Фильмы «Ирпень» и «Гостомель» — это не только о прошлом. Это напоминание о настоящем и предостережение о будущем: мы не имеем права забывать и смиряться. Память — это тоже оружие, и сегодня именно она помогает украинцам выстоять и идти к победе.