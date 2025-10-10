ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
997
Время на прочтение
1 мин

«Кинжалы», баллистика и авиабамбы: враг утром нанес массированный ракетный удар по Украине

Основными целями захватчиков стали объекты энергетической инфраструктуры.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Ракетный удар по Украине

Ракетный удар по Украине

Российские захватчики в ночь на 10 октября нанесли массированный ракетный удар по Украине.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

Сообщается, что враг нанес удар аэробалистической ракетой «Кинжал» по Кременчугу.

Кроме того, враг нанес удары баллистическими и управляемыми ракетами по Днепру, Каменскому, Запорожью, Кривому Рогу.

Также для ударов по Запорожью враг применил управляемые авиационные бомбы.

Мониторинговые каналы сообщают, что основной целью врага являлись объекты энергетической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в Запорожской больнице скончался 7-летний мальчик, получивший ранения во время последней атаки российских захватчиков на город.

Мы ранее информировали, что в ночь на 10 октября в ряде украинских городов раздались взрывы во время массированной атаки российских ударных БпЛА.

Дата публикации
Количество просмотров
997
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie