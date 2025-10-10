«Кинжалы», баллистика и авиабамбы: враг утром нанес массированный ракетный удар по Украине

Ракетный удар по Украине

Реклама

Российские захватчики в ночь на 10 октября нанесли массированный ракетный удар по Украине.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

Сообщается, что враг нанес удар аэробалистической ракетой «Кинжал» по Кременчугу.

Реклама

Кроме того, враг нанес удары баллистическими и управляемыми ракетами по Днепру, Каменскому, Запорожью, Кривому Рогу.

Также для ударов по Запорожью враг применил управляемые авиационные бомбы.

Мониторинговые каналы сообщают, что основной целью врага являлись объекты энергетической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в Запорожской больнице скончался 7-летний мальчик, получивший ранения во время последней атаки российских захватчиков на город.

Реклама

Мы ранее информировали, что в ночь на 10 октября в ряде украинских городов раздались взрывы во время массированной атаки российских ударных БпЛА.