"Кинжалы", "Калибры" и Х-22: эксперт назвал оружие, которым Россия может обстрелять Украину 24 августа

В Украине есть большая угроза ракетных обстрелов со стороны России по мирному населению и гражданским объектам в День Независимости.

Существует большая угроза, что Россия на День Независимости 24 августа может совершить террористические атаки против мирного населения Украины и нанести удары по гражданским объектам. Для обстрелов прифронтовых населенных пунктов РФ, в частности, имеет зенитно-ракетную систему С-300, а для обстрелов тыловой части Украины оккупанты могут использовать ракеты типа "Калибр", "Кинжал" и Х-22.

Об этом 23 августа в эфире национального телемарафона в слоте "1+1" рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

"Я уверен, что могут быть какие-то террористические атаки, и они, я уверен, таки и будут со стороны страны-террориста Российской Федерации именно на 24 августа. Не исключаю, что это будет именно в ночь с 23 на 24 августа, потому что ночью они любят больше всего применять свою тактику террора против гражданского населения, по гражданским объектам", — сказал он.

Коваленко отметил, что угроза ракетных ударов по Украине – очень велика.

"Ибо с конца июля мы наблюдали за тем, как у границ Украины со стороны Российской Федерации и Беларуси, а также на временно оккупированных территориях Украины, концентрируется большое количество именно того оружия, которое они применяют по гражданским объектам. Это ракеты к зенитно-ракетным комплексам С-300, которые они используют как элемент террора по Николаеву, Харькову, Славянску, Краматорску, по многим населенным пунктам и городам Украины, которые расположены на прифронтовой зоне. Риски – очень велики", — сказал эксперт.

Также Коваленко добавил, что есть большие риски, что армия РФ может нанести удары по Киеву и другим городам тыловой части Украины, применяя уже другое оружие ракетного типа.

"Я имею в виду то, что на аэродроме в Шайковке (РФ – Ред.), там, где базируются стратегические самолеты Ту-22М3, сконцентрировали большое количество Х-22 (сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета большой дальности — Ред.), которые также могут быть использованы на территории Украины", — говорит специалист.

По его словам, во временно оккупированном Крыму россияне увеличили боекомплект крылатых ракет "Калибр". Кроме того, РФ также может применить гиперзвуковые "Кинжалы", предполагает эксперт.

"Также известно, что сегодня они располагают концентрацией из менее 40, но гиперзвуковыми ракетами Х-47м2 "Кинжал", которые также могут использоваться по территории Украины. То есть угроза очень велика", — резюмировал он.

Напомним, посольство Соединенных Штатов Америки призывает находящихся в Украине граждан США покинуть страну в связи с повышенной угрозой ракетных ударов по гражданской инфраструктуре и правительственным объектам в ближайшие дни.

Как известно, Россия может нанести массированные ракетные удары по Украине 24 августа – в День Независимости Украины. Поэтому украинцам следует быть особенно бдительным и не пренебрегать воздушными тревогами.

Читайте также: