"Кинжалы", "Калибры", "Искандеры" и почти 500 дронов: куда целился враг и что сбила ПВО

Ракетный удар. / © ТСН.ua

Ночью против 13 декабря армия РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины . Россияне запустили 465 беспилотников, а также 30 ракет воздушного, морского и наземного базирования. Силы ПВО уничтожили 430 целей. Основным направлением русского удара была Одесская область.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение 495 средств воздушного нападения. Это –

465 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера из Курска, Орла, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарска (РФ), а также Чауды и Гвардейского в Крыму;

четыре аэробалистических ракеты Х-47М2 «Кинжал» (районы пусков — Тульская, Тамбовская области);

пять баллистических ракет " Искандер-М/KN-23" (район пусков - аннексированный Крым);

пять крылатых ракет " Искандер-К" (район пусков - Курская область);

16 крылатых ракет «Калибр» (улетали из акватории Черного и Каспийского морей).

По состоянию на 12:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 430 воздушных целей:

417 беспилотников;

четыре крылатых ракеты «Искандер-К»;

девять крылатых ракет «Калибр».

Военные отмечают, что зафиксировано попадание восьми ракет и 33 ударных БпЛА на 18 локациях. Падения обломков произошли в трех локациях. Кроме того, шесть ракет не добились целей. В настоящее время места их падения уточняются.

Напомним, Россия всю ночь грела дронами и ракетами. Под мощной атакой врага находились Одесская, Днепропетровская и Николаевская области. В частности, Одесщина пережила мощную атаку. Несколько районов области остались без света. Возникли проблемы с водоснабжением и теплом.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что основной удар РФ был направлен по энергетике, югу и Одесщине. Кроме того, во многих областях повреждена гражданская инфраструктура. В общей сложности, по данным правительства, миллион украинцев остались без света.

