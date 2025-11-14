ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1220
Время на прочтение
2 мин

"Кинжалы", "Калибры", "Циркон" и "Шахеды": ночью РФ запустила по Украине сотни ракет и дронов

Основное направление удара россиян этой ночью – столица Киев.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Киев.

Киев. / © Associated Press

Ночью против 14 ноября армия Российской Федерации совершила комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Россияне применили 449 средств воздушного нападения: 19 ракет воздушного, наземного и морского базирования, а также 430 БпЛА разных типов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, основным направлением этого ночного удара являлся город Киев. В результате атаки пострадали Киевская, Харьковская, Одесская, Полтавская и Черкасская области.

Ночью РФ запустила:

  • 430 ударных БпЛА Shahed, "Гербера" по направлениям Курска, Миллерово, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска и Гвардейского;

  • три аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" - из Рязанской области;

  • одну противокорабельную ракету "Циркон" ;

  • шесть крылатых ракет Искандер-К/Калибр - из аннексированного Крыма и акватории Черного моря;

  • девять баллистических ракет Искандер-М/КN-23 – из Брянской области.

Украинской противовоздушной обороне удалось уничтожить 419 воздушных целей. Кроме того, зафиксировано попадание ракет и 23 беспилотника на 13 локациях. Падения обломков произошли на 44 локациях.

Какие цели удалось уничтожить ночью:

  • 405 БпЛА типа Shahed, Гербер и беспилотников других типов;

  • две аэробалистические ракеты "Кинжал";

  • шесть баллистических ракет Искандер-М/КN-23;

  • шесть крылатых ракет Искандер-К/Калибр.

Напомним, этой ночью и утром в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. В частности, с 00:28 до 01:22 сирены звучали по всей стране из-за взлета МиГов - носителей "Кинжалов". В течение ночи россияне запускали "Калибры", "Искандеры" и дроны по разным направлениям.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что утром РФ ударила гиперзвуковой ракетой "Циркон". Под прицелом оказалась Сумская область. Во время утренней тревоги из-за угрозы баллистики в Сумах произошли взрывы.

Дата публикации
Количество просмотров
1220
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie