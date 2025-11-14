- Дата публикации
"Кинжалы", "Калибры", "Циркон" и "Шахеды": ночью РФ запустила по Украине сотни ракет и дронов
Основное направление удара россиян этой ночью – столица Киев.
Ночью против 14 ноября армия Российской Федерации совершила комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Россияне применили 449 средств воздушного нападения: 19 ракет воздушного, наземного и морского базирования, а также 430 БпЛА разных типов.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
По данным военных, основным направлением этого ночного удара являлся город Киев. В результате атаки пострадали Киевская, Харьковская, Одесская, Полтавская и Черкасская области.
Ночью РФ запустила:
430 ударных БпЛА Shahed, "Гербера" по направлениям Курска, Миллерово, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска и Гвардейского;
три аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" - из Рязанской области;
одну противокорабельную ракету "Циркон" ;
шесть крылатых ракет Искандер-К/Калибр - из аннексированного Крыма и акватории Черного моря;
девять баллистических ракет Искандер-М/КN-23 – из Брянской области.
Украинской противовоздушной обороне удалось уничтожить 419 воздушных целей. Кроме того, зафиксировано попадание ракет и 23 беспилотника на 13 локациях. Падения обломков произошли на 44 локациях.
Какие цели удалось уничтожить ночью:
405 БпЛА типа Shahed, Гербер и беспилотников других типов;
две аэробалистические ракеты "Кинжал";
шесть баллистических ракет Искандер-М/КN-23;
шесть крылатых ракет Искандер-К/Калибр.
Напомним, этой ночью и утром в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. В частности, с 00:28 до 01:22 сирены звучали по всей стране из-за взлета МиГов - носителей "Кинжалов". В течение ночи россияне запускали "Калибры", "Искандеры" и дроны по разным направлениям.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что утром РФ ударила гиперзвуковой ракетой "Циркон". Под прицелом оказалась Сумская область. Во время утренней тревоги из-за угрозы баллистики в Сумах произошли взрывы.