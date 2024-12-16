Кипер говорит, что Одессу от российского десанта "спас" митрополит УПЦ МП, ездивший с иконой вдоль моря

Также ТСН.ua собрал, что известно о митрополите УПЦ МП Агафангеле, якобы спасшем Одессу от десанта российских оккупантов.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что в начале полномасштабного вторжения митрополит Одесский и Измаильский УПЦ Московского патриархата Агафангел ездил с иконой вдоль побережья Черного моря, после чего поднялся шторм, который якобы помешал россиянам высадить десант.

Об этом Кипер сказал в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+".

"Еще в первые дни войны Агафангел при своих 84 годах, сейчас ему уже 86, он взял икону.. и он почти целый день или целые сутки, я не буду сейчас на этом (акцентировать), чтобы не ошибиться, он взял икону и ездил вдоль побережья для того, чтобы российские корабли не смогли взорвать здесь десант. И мы точно знаем, что 10 дней буря была сильна на Черном море, и десант (россиян) не смог подойти к берегам именно Одесщины", – утверждает глава ОВА.

Кипер отметил, что россияне также искали место для высадки вблизи Килии и Вилкового, однако этим намерениям помешал шторм. "Даже погода показывала, что Украину трогать нельзя", – сказал он.

По его словам, в начале вторжения митрополит Агафангел выступил за Украину, а также запретил священникам вспоминать о богослужении патриарха РПЦ Кирилла. Кипер предположил, что удар по Спасо-Преображенскому кафедральному собору Одессы мог быть ответом за поддержку Агафангела Украины.

"Когда началась война, настоятель (Агафангел) выступил за Украину. И это предположение, но он тогда запретил в молитве вспоминать ненужных нам людей – и Кирилла, и Путина. И один из вариантов, что именно ему передали такие поздравления (удар по собору) – ред.)" – сказал глава ОВА.

Что известно о митрополите Агафангеле

Митрополит Одесский и Измаилский Агафангел (Саввин) – один из старейших и влиятельнейших иерархов УПЦ Московского патриархата. Долгое время его называли лидером пророссийского крыла в УПЦ МП.

Агафангел (светское имя Алексей) – этнический русский. Родился в 1938 году в Липецкой области. С 1975 г. был епископом Винницким и Брацлавским, руководителем Винницкой и Хмельницкой епархий. 7 сентября 1981 г. возведен в сан архиепископа, а 10 марта 1989 г. — в сан митрополита.

В 1990 году стал народным депутатом Украины 1-го созыва.

С 7 августа 1991 года назначен митрополитом Ивано-Франковским. Митрополит Агафангел отказался ехать в Ивано-Франковск, потому что епархия Московского патриархата в Прикарпатье существовала только де-юре. Большинство приходов перешли либо в УАПЦ, либо в УГКЦ.

Был один из "бунтовщиков" против будущего патриарха Филарета и его намерений создать в Украине независимую церковь.

Агафангел и будущий патриарх Филарет

После окончательного раскола УПЦ МП и избрания Владимира (Сабодана) митрополитом Киевским назначен митрополитом Одесским и Измаильским, руководителем Одесской епархии УПЦ МП.

По информации из открытых источников, Агафангел благословил деятельность радикальной пророссийской общественной организации "Единое Отечество", созданной Валерием Кауровым.

В 2004 году, во время Оранжевой революции, поддерживал Виктора Януковича. На митинге 23 ноября в Одессе он заявил:

"Виктор Федорович Янукович – достойно избранный народом Украины человек. Он стал лидером Украинского государства и сегодня мы поддерживаем его как законно избранного президента нашей страны".

В 2006 и 2010 годах митрополит Агафангел возглавлял список Партии Регионов на выборах в Одесский областной совет, дважды становившись ее депутатом. Ему также принадлежат слова о том, что "Львов — это наша Чечня".

Фото: Думская

После полномасштабного вторжения

После начала полномасштабного вторжения Агафангел похоже несколько изменил свои политические взгляды. Он осудил российскую агрессию, а после удара россиянами по Спасо-Преображенскому собору в Одессе в июле 2023 года прямо обвинил Россию и Путина в геноциде украинского народа.

31 октября 2024 года был инициатором заявления, в котором осудил аннексию Кириллом Донецкой епархии УПЦ МП, снятие ее руководителя, уроженца Львова, митрополита Иллариона и замену его на россиянина.

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