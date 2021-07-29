Кипр ужесточит условия въезда для невакцинированных украинцев: как пересечь границу

Вакцинированные пассажиры при наличии сертификата международного образца, выданного органами государственной власти, могут путешествовать без дополнительных тестов.
Кипр усиливает правила въезда для путешественников из Украины. С этой недели невакцинированным туристам для пересечения границы необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста.
Об этом сообщает Telegram-канала "Коронавирус Инфо".
"С этой недели невакцинированные пассажиры должны иметь отрицательный ПЦР-тест (за 72 часа), а также после прилета пройти повторный ПЦР-тест. До получения результата (3 часа) граждане остаются на самоизоляции", — говорится в сообщении.
Отмечается, что вакцина Covishield не входит в перечень вакцин, позволяющих путешествовать на Кипр без ПЦР-теста.
В то же время вакцинированные пассажиры при наличии сертификата международного образца, выданного органами государственной власти, могут путешествовать без дополнительных тестов.
Напомним:
- Свои границы для украинцев уже открыли 124 страны мира. В перечне, в частности, есть и популярные туристические направления.
- Для комфортного путешествия следует проверять актуальные правила въезда и отдыха накануне вылета. К примеру, в Украине запустили бот информации для путешествий за границу в условиях COVID-19. Для удобства в мессенджере Telegram заработал бот Corona.Travel.Bot, который оперативно сообщает об изменениях в правилах посещения стран мира.