Кириленко рассказал, сколько людей до сих пор остаются в Донецкой области

Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области.
В настоящее время на территории Донецкой области остается примерно 350 тысяч мирных жителей. За последние полгода свои дома покинули 3/4 населения.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
"Все населенные пункты Донбасса обстреливаются российскими оккупантами. До июня россияне не смогли захватить всю область", — рассказал Кириленко.
По данным Кириленко, до полномасштабного вторжения на подконтрольной Донбассе постоянно проживало 1 млн. 670 тыс. населения.
Как сообщалось, перед началом следующего отопительного сезона государство введет обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов Донецкой области. Придется эвакуировать как минимум 200-220 тысяч местных жителей. Впрочем, у людей будет возможность отказаться от эвакуации в письменном виде.
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