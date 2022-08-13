Кириленко рассказал, сколько людей вывозят ежедневно из Донбасса

Ежесуточно в среднем эвакуируют 500-700 человек. В настоящее время наиболее напряженные направления на территории – Бахмутское, Авдеевское, Славянское и Краматорское.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко во время информационного телемарафона.

По его словам, обстрелы по линии фронта постоянны. Кроме того, захватчики наносят удары по населенным пунктам.

"Прошедшие сутки были очень горячими, по городу Краматорску был нанесен ракетный удар. Всего за сутки 5 человек погибли среди гражданского населения и 35 человек по всей области получили ранения разной степени тяжести, — сказал Кириленко.

По его словам, на определенных направлениях враг начал действовать более агрессивно, но ВСУ принимают все необходимые меры, добавил глава ОВА.

Как сообщалось, перед началом следующего отопительного сезона государство введет обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов Донецкой области. Придется эвакуировать как минимум 200-220 тысяч местных жителей. Впрочем, у людей будет возможность отказаться от эвакуации в письменном виде.

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