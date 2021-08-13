Кирилл Тимошенко: "Большая стройка" открывает Чернобыльскую зону отчуждения для ученых и туристов

В этом году стартует первая в истории Украины консервация легендарных объектов Чернобыльской зоны отчуждения.

Это позволит сохранить атмосферу и аутентичность героического города, а также обеспечит безопасное посещение зоны.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Министерство начало проект по консервации объектов зоны совместно с Государственным агентством по управлению зоной отчуждения и Офисом Президента Украины. Знаковые локации будут консервированные в течение ближайших двух лет в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Мы работаем над тем, чтобы территория была не местом забвении, а точкой развития. Прежде всего, как уникального туристического и научно-технологического кластера. За 3 года количество туристов возросло в 16 раз, уже работает первая солнечная электростанция Solar Chernobyl, есть возможности для создания новых технологических предприятий и исследовательских экспедиций ", — рассказал заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

В частности, речь идет о кафе "Припять", смотровой крыше 16-этажки, квартире-музее Владимира Правика (пожарный, ликвидатор Чернобыльской катастрофы). Автовокзал, бассейн и Дуга будут восстановлены с сохранением их оригинального состояния. Кроме этого, на 2021 год запланированы изыскательские исследования и проектно-сметная документация по КПП "Дитятки" и Чернобыль-Хабу.

В этом году также будут реализованы изыскательские работе, проектно-сметная документация и строительные работы по установке санитарных зон в зоне отчуждения.

"По программе Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" за следующие три года в Чернобыльской зоне будет продолжено обновление трасс, чтобы обеспечить доступ экологам, туристам, ученым, предпринимателям", — отмечается в пресс-релизе.

Напомним, ранее заместитель председателя Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко объявил о старте президентской программы "Большая реставрация". В этом году уже начались работы по комплексному восстановлению 36 объектов культурного наследия.

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