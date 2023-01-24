Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении из Офиса президента и показал его (фото)

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко утром 24 января сообщил, что написал заявление об увольнении.

Об этом он написал в своем Телеграмме, где также показал написанное им заявление на увольнение.

Тимошенко в своем посту выразил благодарность семье, украинцам, всем коллегам и прежде всего президенту Украины Владимиру Зеленскому. Отдельно он отметил свою благодарность ВСУ за то, что уберегли и сейчас защищают нашу страну.

"Благодарю президента Украины Владимира Зеленского за доверие и возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту. Спасибо каждому главе областных военных администраций. Мы с вами смогли построить самую мощную команду в стране. Вы действительно крутые. Вы настоящие воины света! Спасибо мэрам городов. За конструктив в спорах. Спасибо крутой команде Директората по вопросам региональной политики Офиса президента. Без вас ничего бы не было. Благодарю всех украинцев за доверие к нашему делу. Спасибо ВСУ – что уберегли и защищаете нашу страну. Спасибо жене и сыну. За понимание и поддержку", – написал Тимошенко.

В конце он добавил: "Честь имею! До встречи. С уважением, Кирилл Тимошенко".

Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении / Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram

Отметим, что Тимошенко работал в штабе Зеленского во время президентской кампании 2019 года, где отвечал за медиа и креатив избирательной кампании. После победы на выборах Зеленский назначил Тимошенко замглавы тогдашней Администрации президента. Летом 2019 года АП был переименован в Офис президента и Тимошенко стал заместителем руководителя Офиса президента Украины.

В Офисе президента Кирилл Тимошенко отвечал за региональную политику и коммуникацию с руководителями областных военных администраций и мэрами городов, а также за большое строительство и восстановление страны.

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал отставку Кирилла Тимошенко и издал указ о его увольнении с должности.

"Уволить Тимошенко Кирилла Владленовича с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины согласно поданному заявлению", — говорится в указе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения 23 января анонсировал резонансные кадровые чистки у власти.

"Уже есть также кадровые решения – часть сегодня, часть будет завтра – в отношении управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах, и в правоохранительной системе", — подчеркнул президент.

Ранее, утром 17 января, Алексей Арестович написал заявление об увольнении с должности советника Офиса президента.

ТСН.ua собрал все подробности громкого дела.

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