Кирилловка VS Бодрум: какие цены на отдых в отелях и на пляжах

Кирилловка VS Бодрум: какие цены на отдых в отелях и на пляжах

Сравнение цен на отдых в Кирилловке и Бодруме.

Туристы из Украины любят отдыхать в Турции, в частности в Бодруме. Среди украинских курортов одним из самых любимых является Кирилловка на Азовском море в Запорожской области.

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Что предлагает Бодрум и украинская Кирилловка, разбирался OBOZREVATEL.

Кирилловка (Украина)

Цены на путевки

В Кирилловке в туристических агентствах можно купить путевку, которая включает проезд и проживание и питание в гостинице.

Бюджетный вариант в отеле с общей кухней, где еду придется готовить самостоятельно, может обойтись минимум в 3500 гривен.

Жилье

В поселке Кирилловка широкий выбор гостиниц с большими бассейнами, комфортабельными номерами, не хуже чем в Бодруме. Цены в них — от 700 грн/номер.

В частности,к более дорогим гостиницам относятся:

Частный отель "Европейский" от 1200 за одну ночь;

Пансионат "Панорама" от 1250 грн за одну ночь;

База отдыха FLEUR (Флер) от 800 грн за одну ночь.

База отдыха "Приморская Галатея" (от 1640 грн за одну ночь)

Частный отель "Софи" (от 1000 грн за одну ночь)

База отдыха "Казацкий стан" (от 2200 за одну ночь).

Питание

На базе отдыха или в гостинице трехразовое питание обойдется от 150 — 300 грн в день на человека.

Если питаться в ресторане или кафе, то получится значительно дороже.

Пляжи

Преимуществом является то, что турбазы в Кирилловке расположены в пешей доступности от моря. А некоторые из них — непосредственно на береговой линии и имеют свой, отделенный от общего пляжа, выход к воде. Из-за нашествия медуз некоторые базы отдыха установили защитные сетки, теперь животные не мешают отдыхающим.

Спуск в воду песчаный и пологий, что делает заход в море комфортным для отдыхающих с детьми.

Достопримечательности

Большинство развлечений сосредоточены именно в центре Кирилловки. Посетителей принимает и луна-парк. На его территории работают более 30 аттракционов, а также тир, батут, кинотеатр и заведения общественного питания.

Развлечься в Кирилловке можно в одном из крупнейших в Европе аквапарков, где действуют 16 аттракционов для взрослых и 18 — для детей. В аквапарке есть бар, ресторан, пиццерия, а также несколько кафе. Посещение зоны отдыха желающим обойдется в 500-580 гривен.

Рядом с аквапарком работает и дельфинарий. Билет на спектакль стоит 200 гривен. Еще две сотни придется отдать за фото с дельфином и 1000 — за совместное купание.

Для туристов, которые хотят оздоровиться на курорте, есть лечебные грязи. Такую услугу предоставляют в санатории "Кирилловка".

А любителям экстремального отдыха стоит посетить Федотову косу. Там прокат сдают доски для занятия виндсерфингом и кайтбординга.

Бодрум, Турция

Цены на путевки

Тур на 7 ночей для двоих в Бодрум из Киева на середину августа можно найти от 22 500 гривен. В эту цену входят билеты на самолет, переезд в гостиницу, питание и проживание в гостинице 4-5 звезд.

Путевка на двоих в хорошие отели с частным пляжем, бассейнами и водными горками обойдется в более 30 000 гривен.

Отели

Отели Бодруме расположены друг к другу "лесенкой. Специальные лифты спускают туристов с высоты на пляже.

Что касается цен, то цена в сутки в отеле стоит почти как в Кирилловке — стандартный номер с завтраком (без питания по системе "все включено") на одного обойдется от 1000 грн в сутки.

Можно подыскать жилье и в центре города по 700-900 грн в сутки на человека.

пляжи

Пляжи Бодрума покрыты галькой, но в целом это бетонные платформы засыпанные песком. Для отдыхающих отели предлагают лежаки, а на побережье немало точек с развлечениями: «бананы», гидроскутеры, парашюты.

traveler.es

Цены на водные развлечения в Турции кусаются:

Парасейлинг (полет с парашютом над морем) — от 50 евро.

Катание на гидроцикле — 40 евро.

Получасовое катание на скоростной лодке — 20 евро/чел.

Катание на банане — 15 евро.

Морская рыбалка — от 65 евро.

Питание

В Турции недешевые рестораны. Обед на двоих будет стоить около 60 $ и выше. Экономные туристы могут подыскать:

местные заведения общественного питания с комплексными обедами до 11 $;

фаст-фуды — до 19 $;

недорогие кафе, где омлет с начинкой, свежим салатом и двумя чашками чая/кофе обойдется в 40 $.

pixabay.com

Алкоголь по приемлемой цене следует искать в супермаркетах местной сети Migros. Там бутылка вина (0,75 л) стоит 46 лир (≈ 150 грн.). Пиво в стеклянной или жестяной банке — 10-13 лир (≈ 32-40 грн.).

Достопримечательности

В Бодруме туристам можно посетить замок Святого Петра, Музей подводной археологии с золотой печатью Нефертити, Эллинский амфитеатр, остров Кара Ада, или Черный остров, с термальными источниками и грязевыми ваннами в гроте.

В городе немало дискотек и кафе, где можно хорошо отдохнуть.

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