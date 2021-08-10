Кирилловка VS Бодрум: какие цены на отдых в отелях и на пляжах

Сравнение цен на отдых в Кирилловке и Бодруме.
Туристы из Украины любят отдыхать в Турции, в частности в Бодруме. Среди украинских курортов одним из самых любимых является Кирилловка на Азовском море в Запорожской области.
Что предлагает Бодрум и украинская Кирилловка, разбирался OBOZREVATEL.
Кирилловка (Украина)
Цены на путевки
В Кирилловке в туристических агентствах можно купить путевку, которая включает проезд и проживание и питание в гостинице.
Бюджетный вариант в отеле с общей кухней, где еду придется готовить самостоятельно, может обойтись минимум в 3500 гривен.
Жилье
В поселке Кирилловка широкий выбор гостиниц с большими бассейнами, комфортабельными номерами, не хуже чем в Бодруме. Цены в них — от 700 грн/номер.
В частности,к более дорогим гостиницам относятся:
- Частный отель "Европейский" от 1200 за одну ночь;
- Пансионат "Панорама" от 1250 грн за одну ночь;
- База отдыха FLEUR (Флер) от 800 грн за одну ночь.
- База отдыха "Приморская Галатея" (от 1640 грн за одну ночь)
- Частный отель "Софи" (от 1000 грн за одну ночь)
- База отдыха "Казацкий стан" (от 2200 за одну ночь).
Питание
На базе отдыха или в гостинице трехразовое питание обойдется от 150 — 300 грн в день на человека.
Если питаться в ресторане или кафе, то получится значительно дороже.
Пляжи
Преимуществом является то, что турбазы в Кирилловке расположены в пешей доступности от моря. А некоторые из них — непосредственно на береговой линии и имеют свой, отделенный от общего пляжа, выход к воде. Из-за нашествия медуз некоторые базы отдыха установили защитные сетки, теперь животные не мешают отдыхающим.
Спуск в воду песчаный и пологий, что делает заход в море комфортным для отдыхающих с детьми.
Достопримечательности
Большинство развлечений сосредоточены именно в центре Кирилловки. Посетителей принимает и луна-парк. На его территории работают более 30 аттракционов, а также тир, батут, кинотеатр и заведения общественного питания.
Развлечься в Кирилловке можно в одном из крупнейших в Европе аквапарков, где действуют 16 аттракционов для взрослых и 18 — для детей. В аквапарке есть бар, ресторан, пиццерия, а также несколько кафе. Посещение зоны отдыха желающим обойдется в 500-580 гривен.
Рядом с аквапарком работает и дельфинарий. Билет на спектакль стоит 200 гривен. Еще две сотни придется отдать за фото с дельфином и 1000 — за совместное купание.
Для туристов, которые хотят оздоровиться на курорте, есть лечебные грязи. Такую услугу предоставляют в санатории "Кирилловка".
А любителям экстремального отдыха стоит посетить Федотову косу. Там прокат сдают доски для занятия виндсерфингом и кайтбординга.
Бодрум, Турция
Цены на путевки
Тур на 7 ночей для двоих в Бодрум из Киева на середину августа можно найти от 22 500 гривен. В эту цену входят билеты на самолет, переезд в гостиницу, питание и проживание в гостинице 4-5 звезд.
Путевка на двоих в хорошие отели с частным пляжем, бассейнами и водными горками обойдется в более 30 000 гривен.
Отели
Отели Бодруме расположены друг к другу "лесенкой. Специальные лифты спускают туристов с высоты на пляже.
Что касается цен, то цена в сутки в отеле стоит почти как в Кирилловке — стандартный номер с завтраком (без питания по системе "все включено") на одного обойдется от 1000 грн в сутки.
Можно подыскать жилье и в центре города по 700-900 грн в сутки на человека.
пляжи
Пляжи Бодрума покрыты галькой, но в целом это бетонные платформы засыпанные песком. Для отдыхающих отели предлагают лежаки, а на побережье немало точек с развлечениями: «бананы», гидроскутеры, парашюты.
Цены на водные развлечения в Турции кусаются:
- Парасейлинг (полет с парашютом над морем) — от 50 евро.
- Катание на гидроцикле — 40 евро.
- Получасовое катание на скоростной лодке — 20 евро/чел.
- Катание на банане — 15 евро.
- Морская рыбалка — от 65 евро.
Питание
В Турции недешевые рестораны. Обед на двоих будет стоить около 60 $ и выше. Экономные туристы могут подыскать:
- местные заведения общественного питания с комплексными обедами до 11 $;
- фаст-фуды — до 19 $;
- недорогие кафе, где омлет с начинкой, свежим салатом и двумя чашками чая/кофе обойдется в 40 $.
Алкоголь по приемлемой цене следует искать в супермаркетах местной сети Migros. Там бутылка вина (0,75 л) стоит 46 лир (≈ 150 грн.). Пиво в стеклянной или жестяной банке — 10-13 лир (≈ 32-40 грн.).
Достопримечательности
В Бодруме туристам можно посетить замок Святого Петра, Музей подводной археологии с золотой печатью Нефертити, Эллинский амфитеатр, остров Кара Ада, или Черный остров, с термальными источниками и грязевыми ваннами в гроте.
В городе немало дискотек и кафе, где можно хорошо отдохнуть.
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