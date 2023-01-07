Киркоров, Петросян и Шуфутинский: СНБО ввел санкции против российских артистов

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Киркорова, Аллегровой, Долиной и других российских артистов и пропагандистов.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении российских артистов.

Об этом говорится на сайте президента.

Так, Совет нацбезопасности и обороны 6 января ввел персональные санкции в отношении ряда лиц. На следующий день, 7 января, Зеленский ввел в действие соответствующее решение СНБО.

Среди российских артистов и других лиц, попавших под санкции, в частности: певица и актриса Ирина Аллегрова, певец Роман Архипов, телеведущая Жанна Бадоева, певец Дмитрий Билан, рок-музыкант Сергей Бобунец, телеведущая Дана Борисова, певец Александр Буйнов, певица Виктория Дайнеко музыкант Валерий Дидюля, певица Лариса Долина, певцы Валерий Кипелов, Филипп Киркоров и Лолита Милявская, оперная певица Анна Нетребко, режиссер Никита Михалков, артист Евгений Петросян, певец Владимир Пресняков, певец Стас Пьеха, певица Пелагея Телегина, певец Михаил Шуфутинский, певица Анита Цой, телеведущий Леонид Якубович и другие.

Напомним, украинский шоумен Андрей Бедняков потролил российских пропагандистов и расписал день "обычного" украинца. В частности, он написал, как встречается с бойцами НАТО в лифте каждый день и раздает детям оружие, а также не забыл о "загнивающем западе", как об этом пишут пропагандисты в РФ.

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