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Кировоградская область оказалась под массированным ракетным ударом: что известно об атаке

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Кировоградская область оказалась под массированным ракетным ударом: что известно об атаке

Ракетный удар. / Фото: Associated Press

Падение обломков причинили вред.

В субботу, 23 декабря, российская армия нанесла ракетные удары по Кировоградской области. В регионе сработали силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

"Сегодня Кировоградщина – под массированным ракетным ударом. Отработали защитники неба", – говорится в сообщении руководителя ОВА.

По его словам, ПВО уничтожило российские ракеты над Кропивницким и Александрийским районами. В результате падения обломков возникли повреждения.

"Обломками повредило крыши домов, заборы, авто. Информация о пострадавших отсутствует", — сообщил Райкович.

Напомним, сегодня в Кропивницком прогремели взрывы во время тревоги, которая длилась с 09:55 до 11:16. Воздушные силы предупреждали об угрозе ракетного удара. Мониторинговые каналы информировали о применении противником ракет С-400.

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Дата публикации
Просмотры
2940
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