Кировоградская область оказалась под массированным ракетным ударом: что известно об атаке

Падение обломков причинили вред.
В субботу, 23 декабря, российская армия нанесла ракетные удары по Кировоградской области. В регионе сработали силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.
"Сегодня Кировоградщина – под массированным ракетным ударом. Отработали защитники неба", – говорится в сообщении руководителя ОВА.
По его словам, ПВО уничтожило российские ракеты над Кропивницким и Александрийским районами. В результате падения обломков возникли повреждения.
"Обломками повредило крыши домов, заборы, авто. Информация о пострадавших отсутствует", — сообщил Райкович.
Напомним, сегодня в Кропивницком прогремели взрывы во время тревоги, которая длилась с 09:55 до 11:16. Воздушные силы предупреждали об угрозе ракетного удара. Мониторинговые каналы информировали о применении противником ракет С-400.