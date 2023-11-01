Кировоградская область пережила самую длинную тревогу за войну: в ОВА рассказали о последствиях атаки

В ночь на 1 ноября российская оккупационная армия пыталась атаковать беспилотниками Кировоградскую область. Силы ПВО сбили над Кропивницким дрон, обломки которого упали на железнодорожную контактную сеть.

Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

"Обломками сбитого над Кропивницким районом дрона повреждена железнодорожная контактная сеть", — говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, обошлось без пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры. Ремонтная бригада оперативно починила поврежденный участок.

Райкович заметил, что этой ночью Кировоградщина пережила самую длинную воздушную тревогу за всю великую войну. Она длилась 07 час. 55 мин – от 17:58 31 октября до 01:53 1 ноября.

Как сообщалось, ночью РФ совершила атаку на Украину. Захватчики ударили ударными беспилотниками "Shahed-136/131" и управляемой авиационной ракетой Х-59. Силы ПВО уничтожили 18 дронов и одну ракету.

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