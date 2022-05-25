Лесхоз в Кировоградской области через подсанкционных компаний Фирташа незаконно продавал за границу древесину

Лесхоз в Кировоградской области через подсанкционных компаний Фирташа незаконно продавал за границу древесину

СБУ ликвидировала схему незаконного экспорта государственного леса через подсанкционных компаний Фирташа.

Руководство одного из государственных предприятий лесного хозяйства в Кировоградской области организовало схему незаконной переправки за границу оптовых партий государственной древесины ценных пород. Поставки леса чиновники осуществляли по искусственно заниженным ценам на подконтрольные иностранные фирмы находящегося под санкциями СНБО олигарха Дмитрия Фирташа.

Об этом сегодня, 25 мая, сообщили в пресс-службе СБУ.

Таким образом, госбюджет недополучал десятки млн. грн., которые оседали на теневых счетах делков, вместо финансирования оборонных нужд Украины в условиях полномасштабной агрессии России.

Установлено, что к организации незаконной деятельности причастно руководство одного из государственных предприятий лесного хозяйства в Кировоградской области. Чиновники наладили преступный механизм получения денег на продажи за границу пиломатериалов из высококлассных пород дуба.

Для реализации сделки, чиновники заключили договоры с аффилированной коммерческой структурой, зарегистрированной в одной из европейских стран и входящей в сферу управления подсанкционных компаний.

Согласно подписанным документам, представители госпредприятия поставляли иностранной стороне лесопродукцию в промышленных объемах по искусственно заниженным ценам. Для этого вносили недостоверные сведения о количестве и качестве сырья, вывозимого с территории лесхоза.

По предварительным данным, полученную "разницу" участники схемы выводили в тень через подконтрольные фирмы.

В настоящее время руководителю госпредприятия уведомлено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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