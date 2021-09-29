Кирпичом завалило качели: в Днепре на детскую площадку обрушилась стена здания

Кирпичом завалило качели: в Днепре на детскую площадку обрушилась стена здания

К счастью, детей в момент происшествия на площадке не было.

В Днепре во дворе жилого дома на детскую площадку упала кирпичная стена.

Об этом пишет издание "Информатор".

Также читайте В центре Харькова на одном и том же месте второй раз за год упал строительный кран: видео

Как выяснилось, инцидент произошел в одном из жилых дворов на улице Шевченко. Там кирпичная стена обвалилась прямо на детскую площадку. Кирпичом завалило место, где стоят качели. К счастью, в момент случившегося, на них никто не катался.

Что именно стало причиной обвала, сейчас неизвестно. Впоследствии на место происшествия прибыли сотрудники местной компании, предоставляющей услуги по обслуживанию многоквартирных домов.

"Для безопасности и комфорта жителей было принято решение убрать обвалившиеся элементы и демонтировать аварийную часть забора. Восстанавливать забор будет балансодержатель", — написало издание "Днепр TV" со ссылкой на сообщение горсовета.

Новости Украины: рабочий, который погиб во время обвала во Львове, оказался несовершеннолетним

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку