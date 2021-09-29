Кирпичом завалило качели: в Днепре на детскую площадку обрушилась стена здания

К счастью, детей в момент происшествия на площадке не было.
В Днепре во дворе жилого дома на детскую площадку упала кирпичная стена.
Об этом пишет издание "Информатор".
Как выяснилось, инцидент произошел в одном из жилых дворов на улице Шевченко. Там кирпичная стена обвалилась прямо на детскую площадку. Кирпичом завалило место, где стоят качели. К счастью, в момент случившегося, на них никто не катался.
Что именно стало причиной обвала, сейчас неизвестно. Впоследствии на место происшествия прибыли сотрудники местной компании, предоставляющей услуги по обслуживанию многоквартирных домов.
"Для безопасности и комфорта жителей было принято решение убрать обвалившиеся элементы и демонтировать аварийную часть забора. Восстанавливать забор будет балансодержатель", — написало издание "Днепр TV" со ссылкой на сообщение горсовета.