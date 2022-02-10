Кишечные инфекции, малярия и полиомиелит: какие инфекционные болезни атаковали украинцев в прошлом году

Кишечные инфекции, малярия и полиомиелит: какие инфекционные болезни атаковали украинцев в прошлом году

Также было зарегистрировано два случая бруцеллеза, пять случаев листериоза, случай брюшного тифа и туляремии.

В 2021 году, по сравнению с 2020, возросло количество зарегистрированных случаев кишечных инфекций установленного и неустановленного происхождения, острых инфекций верхних дыхательных путей (+44%), вирусных геморрагических лихорадок (семь случаев), завезенной малярии (вдвое – ред.) и зарегистрировано острый полиомиелит.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Кроме того, зарегистрировано два случая бруцеллеза, пять случаев листериоза, случай брюшного тифа и случай туляремии.

Также читайте В Украине стартовала кампания прививки против полиомиелита: где больше всего вакцинированных

Уменьшается количество зарегистрированных случаев вакциноуправляемых инфекций (кашлюк, столбняк, корь, краснуха, вирусный гепатит В, гемофильная инфекция). Только эпидпаротита было зарегистрировано больше на 7%.

Заболеваемость вирусными гепатитами в целом уменьшилась, однако хронического гепатита С было выявлено больше, чем в 2020 году.

Не было зарегистрировано ни одного случая дифтерии, легионеллеза, орнитоза, риккетсиоза, холеры.

Напомним, что у двухлетнего мальчика из Закарпатья, больного полиомиелитом, обнаружили еще и коронавирус.

Добавим, что в Украине зафиксировано несколько случаев полиомиелита. Недуг обнаружили в одном из поселков Ровенской области. Первую болезнь диагностировали у 1,5-летнего ребенка, затем еще у шести человек. После чего в регион отправили эпидемиологов, занимающихся изучением обстоятельств попадания в нашу страну инфекции.

Также в Ровенской области началась массовая вакцинация против полиомиелита.

Новости Харькова: у иностранного студента обнаружили тропическую малярию