Кишечные инфекции, малярия и полиомиелит: какие инфекционные болезни атаковали украинцев в прошлом году

Также было зарегистрировано два случая бруцеллеза, пять случаев листериоза, случай брюшного тифа и туляремии.
В 2021 году, по сравнению с 2020, возросло количество зарегистрированных случаев кишечных инфекций установленного и неустановленного происхождения, острых инфекций верхних дыхательных путей (+44%), вирусных геморрагических лихорадок (семь случаев), завезенной малярии (вдвое – ред.) и зарегистрировано острый полиомиелит.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
- Кроме того, зарегистрировано два случая бруцеллеза, пять случаев листериоза, случай брюшного тифа и случай туляремии.
- Уменьшается количество зарегистрированных случаев вакциноуправляемых инфекций (кашлюк, столбняк, корь, краснуха, вирусный гепатит В, гемофильная инфекция). Только эпидпаротита было зарегистрировано больше на 7%.
- Заболеваемость вирусными гепатитами в целом уменьшилась, однако хронического гепатита С было выявлено больше, чем в 2020 году.
Не было зарегистрировано ни одного случая дифтерии, легионеллеза, орнитоза, риккетсиоза, холеры.
Напомним, что у двухлетнего мальчика из Закарпатья, больного полиомиелитом, обнаружили еще и коронавирус.
Добавим, что в Украине зафиксировано несколько случаев полиомиелита. Недуг обнаружили в одном из поселков Ровенской области. Первую болезнь диагностировали у 1,5-летнего ребенка, затем еще у шести человек. После чего в регион отправили эпидемиологов, занимающихся изучением обстоятельств попадания в нашу страну инфекции.
Также в Ровенской области началась массовая вакцинация против полиомиелита.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.