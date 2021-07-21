Кишит: в Сети показали, как выглядит нашествие медуз в Примпосаде с высоты птичьего полета (видео)

Увиденное отбирает желание заходить в воду.
В Запорожской области в Примпосаде нашествие медуз. Животные оккупировали море близ берега и портят отдых туристам.
О том, как выглядит море, где кишмя кишат медузы, показали в РИА "Мелитополь".
В этом году курортный сезон ознаменовался большим количеством медуз. Но то, что видят туристы с берега — это только часть. С высоты птичьего полета масштабы нашествия медуз просто поражают.
Напомним, что в курортной Кирилловке в Запорожской области этим летом нашествие комаров. Их так много, что они напоминают пчелиный рой.