Кишит: в Сети показали, как выглядит нашествие медуз в Примпосаде с высоты птичьего полета (видео)

Увиденное отбирает желание заходить в воду.

В Запорожской области в Примпосаде нашествие медуз. Животные оккупировали море близ берега и портят отдых туристам.

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О том, как выглядит море, где кишмя кишат медузы, показали в РИА "Мелитополь".

В этом году курортный сезон ознаменовался большим количеством медуз. Но то, что видят туристы с берега — это только часть. С высоты птичьего полета масштабы нашествия медуз просто поражают.

Напомним, что в курортной Кирилловке в Запорожской области этим летом нашествие комаров. Их так много, что они напоминают пчелиный рой.

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