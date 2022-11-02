Кислица название условия, которые защитят Украину от новых нападений России после победы

Победа украинских военных на своей территории не будет означать полного завершения войны

Разгром армии российских агрессоров и их изгнание с украинской территории не позволит полностью закончить войну, но она может закончиться в случае изменения режима в РФ.

Такое мнение высказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

По его мнению, победа украинских военных на своей территории не будет означать завершение войны: "если не будет проведена депутинизация режима в РФ, мы будем постоянно жить в напряжении под угрозой повторения военной интервенции".

Он отметил, что гарантией безопасности для Украины в будущем будет несколько шагов, которые Украина должна выполнить в ближайшие годы:

вступление Украины в НАТО;

полная интеграция в Евросоюз;

дальнейшее развитие "чрезвычайно крепких" Вооруженных сил;

укрепление экономики.

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Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил о работе миссии МАГАТЭ и оценил ядерную угрозу со стороны РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские СМИ заявляют, что в войне в Украине погибли более 100 "мобиков".