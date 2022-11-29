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Кислица хочет переименовать Россию: какое название предлагает

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
4827
Время на прочтение
1 мин
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Кислица хочет переименовать Россию: какое название предлагает

Фото: Associated Press

Россия украла свое настоящее название.

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица предлагает переименовать Россию в Московию.

Об этом он написал в Twitter.

"Возьмем Magyarország Угорщина (Укр); Hungary (Eng); Ungarn (Ger); Węgry (PL); Österreich — Austria (Eng); Rakouskо (Slovak) одним словом, кто как хочет так и называет. Так что нам — КМУ, ВРУ — мешает вернуть Московии ее историческое название. Нынешнее все равно украдено. Поддерживаете ли вы?", — написал Кислица.

Война России против Украины

Россия 24 февраля начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Российские оккупанты планировали захватить Киев за "три дня", установить там свой марионеточный режим. По данным руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, фейковым "президентом" должен был стать государственный изменник Виктор Янукович. Во время переговоров в Беларуси в начале войны Россия его якобы даже привозила в Минск.

Сейчас российские террористы обстреливают Украину с ракет, уничтожая нашу энергетическую инфраструктуру. Россия хочет оставить украинцев без тепла и электричества.

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Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
4827
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