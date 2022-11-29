Кислица хочет переименовать Россию: какое название предлагает

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица предлагает переименовать Россию в Московию.

Об этом он написал в Twitter.

"Возьмем Magyarország Угорщина (Укр); Hungary (Eng); Ungarn (Ger); Węgry (PL); Österreich — Austria (Eng); Rakouskо (Slovak) одним словом, кто как хочет так и называет. Так что нам — КМУ, ВРУ — мешает вернуть Московии ее историческое название. Нынешнее все равно украдено. Поддерживаете ли вы?", — написал Кислица.

Возьмем Magyarország Венгрия (Укр); Hungary (Eng); Ungarn (Ger); Węgry (PL); Österreich – Austria (Eng); Rakúsko (Slovak) одним словом, кто как хочет так и называет. Так что нам – КМУ, ВРУ – мешает вернуть Московии ее историческое название. Нынешняя все равно украдена. Поддерживаете ли вы? — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) November 29, 2022

Война России против Украины

Россия 24 февраля начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Российские оккупанты планировали захватить Киев за "три дня", установить там свой марионеточный режим. По данным руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, фейковым "президентом" должен был стать государственный изменник Виктор Янукович. Во время переговоров в Беларуси в начале войны Россия его якобы даже привозила в Минск.

Сейчас российские террористы обстреливают Украину с ракет, уничтожая нашу энергетическую инфраструктуру. Россия хочет оставить украинцев без тепла и электричества.

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