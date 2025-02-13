Кислицу назначили первым заместителем министра иностранных дел

Кабинет министров назначил Сергея Кислицу первым замминистра иностранных дел Украины.

Согласно распоряжению правительства №110 от 12 февраля, Кислица назначен первым заместителем министра иностранных дел.

"Назначить Кислицу Сергея Олеговича первым заместителем Министра иностранных дел Украины", – говорится в документе.

Ранее Кислица являлся постоянным представителем Украины при ООН.

Напомним, Сергей Кислица рассказал ТСН, что в день, когда россияне на фронте убили его племянника, он был вынужден слушать бред российского постпреда Василия Небензи.

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