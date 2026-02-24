Кислица объяснил, чего действительно хочет Трамп от Украины

Сергей Кислица / © Associated Press

Соединенные Штаты действительно оказывают давление на Украину по поводу завершения войны, однако его цели кардинально отличаются от ультиматумов Российской Федерации.

Об этом в интервью BBC заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Кислица.

Разница в подходах Вашингтона и Москвы

Отвечая на вопрос корреспондента Пола Адамса по поводу влияния администрации Дональда Трампа, Кислица подтвердил наличие давления, о котором неоднократно отмечал и президент Владимир Зеленский. Однако должностное лицо провело четкую границу между требованиями сторон.

«Россия говорит прямо: „Идите с территорий“. США же призывают стороны: „Прекратите убийства, ищите компромисс“», — объяснил Кислица.

По его словам, подходы американской стороны более «изысканны», однако они не содержат требований о капитуляции Украины.

Состояние армии и устойчивость общества 2026

Заместитель руководителя ОП подчеркнул, что за четыре года полномасштабного вторжения Украина существенно изменила свой оборонный потенциал. Он подчеркнул, что армия образца 2026 года кардинально отличается от той, что была в начале 2022-го, а решительность народа остается на высоком уровне.

«Степень стойкости и решительности украинского народа сейчас очень высока. У нас нет причин сдаваться», — заметил он.

Оценивая способность агрессора, Кислица выразил мнение, что современная Россия значительно слабее СССР и не способна выдержать длительную гонку вооружений. В то же время, он отметил, что хотя Европа за последние четыре года изменилась, она все еще не готова полностью взять на себя ответственность за безопасность континента без участия США.

Дипломат также добавил, что война могла бы закончиться мгновенно после одного звонка руководства РФ в свой генштаб, однако «кремлевский диктатор пока не готов сделать этот шаг».

Ранее мы писали, что стратегия Соединенных Штатов Америки относительно давления на Украину в мирных переговорах проваливается. Американский президент Дональда Трамп должен давить на Российскую Федерацию.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский обратился к Трампу. в одном из интервью. Он заявил: хочет, чтобы президент США оставался на стороне Киева. Кроме того, считает глава государства, его американский коллега не оказывает достаточного давления на российского «фюрера» Владимира Путина.