- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 693
- Время на прочтение
- 1 мин
Кит Келлог согласился на роль "кота-хранителя" Украины от воздушных ударов
Англоязычным читателям Келлог объяснил, что его имя звучит на украинском как «кот», поэтому именно так его прозвали украинцы.
Спецпредставитель президента США Кит Келлог с юмором прокомментировал свою роль «кота-хранителя» Украины от воздушных ударов России.
В своей заметке в сети Х он отметил, что «кот» — уникальный символ безопасности и защиты для украинского народа.
Англоязычным читателям Келлог объяснил, что его имя звучит на украинском как «кот», поэтому именно так его прозвали украинцы.
«Когда „кот“ посещает Украину, Россия приостанавливает свои удары по мирному населению, даря им несколько ночей спокойствия. Спокойствия, которое сильная Америка предлагает другим странам», — написал спецпредставитель американского президента.
Кит Келлог добавил, что его визит в Украину был, «как всегда, замечательный», как и общение с главой ГУР генералом Будановым у статуи Кота.
На фото действительно Кит Келлог и Кирилл Буданов стоят на фоне скульптурной композиции, которая включает эмблему ГУР и памятник котам, которых эвакуировали с острова Змеиный во время операции «ГУР-Кот».
Напомним, президент Владимир Зеленский в шутку заметил, что визиты спецпредставителя президента США Кита Келлога в Киев противодействуют воздушным атакам России не хуже, чем американские ЗРК Patriot