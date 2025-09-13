Кит Келлог согласился на роль "кота-хранителя" Украины от воздушных ударов

Кот Келлог и Буданов в Киеве / © Кит Келлог в соцсети Х

Реклама

Спецпредставитель президента США Кит Келлог с юмором прокомментировал свою роль «кота-хранителя» Украины от воздушных ударов России.

В своей заметке в сети Х он отметил, что «кот» — уникальный символ безопасности и защиты для украинского народа.

Англоязычным читателям Келлог объяснил, что его имя звучит на украинском как «кот», поэтому именно так его прозвали украинцы.

Реклама

«Когда „кот“ посещает Украину, Россия приостанавливает свои удары по мирному населению, даря им несколько ночей спокойствия. Спокойствия, которое сильная Америка предлагает другим странам», — написал спецпредставитель американского президента.

Кит Келлог добавил, что его визит в Украину был, «как всегда, замечательный», как и общение с главой ГУР генералом Будановым у статуи Кота.

На фото действительно Кит Келлог и Кирилл Буданов стоят на фоне скульптурной композиции, которая включает эмблему ГУР и памятник котам, которых эвакуировали с острова Змеиный во время операции «ГУР-Кот».

© Кит Келлог в соцсети Х

Напомним, президент Владимир Зеленский в шутку заметил, что визиты спецпредставителя президента США Кита Келлога в Киев противодействуют воздушным атакам России не хуже, чем американские ЗРК Patriot