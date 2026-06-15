Китай отреагировал на удар РФ по Киево-Печерской лавре

Киево-Печерская Лавра / © Associated Press

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Китай в ответ на очередные массированные обстрелы российскими военными столицы Украины и атаки на Киево-Печерскую лавру заявил о поддержке мирных переговоров и призвал «все стороны» создать условия для политического урегулирования конфликта.

Об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь, передает «Укринформ».

«В вопросе „украинского кризиса“ (так в КНР официально называют российскую войну против Украины — ред.) позиция Китая была и остается последовательной и четкой», — сказал Линь в ответ на просьбу Укринформа прокомментировать обстрел россиянами Киево-Печерской лавры, одного из самых святых мест христианского мира.

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«Китай всегда поддерживал и продолжает поддерживать мирный диалог и переговоры как единственный жизнеспособный путь к завершению кризиса и призывает все стороны приложить максимальные усилия для создания условий политического урегулирования конфликта», — подчеркнул дипломат.

Пекин декларирует нейтралитет по поводу российско-украинской войны и избегает определения агрессора и жертвы конфликта. На втором году полномасштабной войны в Украине китайские власти попытались выступить посредником между Киевом и Москвой, однако в Пекине пришли к выводу, что позиции Киева и Москвы настолько далеки и взаимоотрицательны, что надежды на взаимопонимание между воюющими сторонами бесполезны.

Тогда китайская сторона отказалась от практических усилий, заняла позицию пассивного наблюдателя и только выступает с декларативными заявлениями о необходимости деэскалации и переговоров по урегулированию конфликта, которые Россия, ближайший союзник Китая, полностью игнорирует.

Напомним, в результате ночных российских обстрелов Киева существенные разрушения потерпела Киево-Печерская лавра — объект всемирного наследия ЮНЕСКО, находящегося под усиленной защитой Гаагской конвенции.

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Ранее предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний эмоционально отреагировал на российскую атаку по Киеву в ночь на 15 июня, в результате которой пострадала территория Киево-Печерской Лавры.

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