Китай ответил на обвинения в шантаже Украины COVID-вакцинами

АР сообщал, что Украина отозвала свою подпись в заявлении ООН по ситуации в Синьцзяне, когда Китай пригрозил ей заблокировать доставку вакцин.

Китай в субботу, 26 июня, заявил, что обеспечивает другие страны своими вакцинами от COVID-19 без всякого политического давления.

Об этом сообщает The Associated Press.

"Предоставление Китаем вакцин и противоэпидемических материалов другим странам не предназначено для получения выгод от других стран, и здесь нет никакой геополитической цели или каких-либо политических условий", — заверили в китайском правительстве.

Комментарий поступил в ответ на распространенную накануне информацию о якобы шантаже Украины со стороны КНР.

В частности, как сообщал АР со ссылкой на дипломатов в структурах ООН, пожелавших остаться анонимными, Китай угрожал Украине заблокировать доставку 500 тысяч доз вакцины от COVID-19, если она не прекратит поддерживать призыв ООН о тщательном расследовании ситуации с правами человека в Синьцзяне.

Отмечалось, что во время заседания Совета ООН по правам человека в Женеве 22 июня Украина вместе с более чем 40 странами присоединилась к заявлению Канады с требованием немедленно предоставить независимым наблюдателям доступ к Синьцзяню. Однако через два дня украинское государство отозвало свою подпись.

Между тем в Министерстве иностранных дел Китая приветствовали решение Украины отказаться от поддержки канадского обращения. "Мы не слышали, чтобы Украина столкнулась с любыми трудностями при импорте вакцин из Китая", — добавили в китайском ведомстве.

Заметим, что КНР подозревают в репрессиях по отношению к уйгурам и мусульманам в регионе.

Ранее The Metro со ссылкой на источник ВВС сообщало, что китайские власти испытывает на арестованных жителям уйгурского происхождения в Синьцзяне систему искусственного интеллекта, которая способна удаленно определять эмоциональное состояние человека. Технологию уже протестировали минимум на пяти заключенных, которые были привязаны к стульям за руки и лодыжки.

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