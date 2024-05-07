Китай подозревается в массовой кибератаке на базу данных Вооруженных сил Британии

В Китае опровергают свою причастность к атаке.
Министерство обороны Великобритании испытало кибератаки на стороннюю систему начисления заработной платы, включая информацию о десятках тысяч военных британских вооруженных сил и ветеранов.
Об этом сообщает Sky News.
" Правительство не называет страну, которая приняла участие, но Sky News понимает, что это Китай", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Министерство работало последние три дня, чтобы понять масштабы недавно обнаруженного взлома.
В то же время в МИД Китая опровергают заявления о том, что за атакой стоит Пекин.
"Китай решительно выступает против всех форм кибератак и борется с ними. Китай также исключает использование этого в политических целях для дискредитации других стран", — заявили там.
Правительственный министр Британии Мел Страйд сказал, что Министерство обороны "действовало очень быстро", чтобы перевести базу данных в автономный режим.
Ранее мы писали, что, по информации ФБР, китайские хакеры готовятся парализовать работу критической инфраструктуры в США, чтобы посеять панику.