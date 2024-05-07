Китай подозревается в массовой кибератаке на базу данных Вооруженных сил Британии

В Китае опровергают свою причастность к атаке.

Министерство обороны Великобритании испытало кибератаки на стороннюю систему начисления заработной платы, включая информацию о десятках тысяч военных британских вооруженных сил и ветеранов.

Об этом сообщает Sky News.

" Правительство не называет страну, которая приняла участие, но Sky News понимает, что это Китай", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Министерство работало последние три дня, чтобы понять масштабы недавно обнаруженного взлома.

В то же время в МИД Китая опровергают заявления о том, что за атакой стоит Пекин.

"Китай решительно выступает против всех форм кибератак и борется с ними. Китай также исключает использование этого в политических целях для дискредитации других стран", — заявили там.

Правительственный министр Британии Мел Страйд сказал, что Министерство обороны "действовало очень быстро", чтобы перевести базу данных в автономный режим.

Ранее мы писали, что, по информации ФБР, китайские хакеры готовятся парализовать работу критической инфраструктуры в США, чтобы посеять панику.

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