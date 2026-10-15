Китай помогает российским дронам бить вглубь Украины: журналисты разоблачили схему

Китай поставляет модемы для российских дронов, Фото: Телеграмм-канал «Омелянович»

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Журналисты провели эксперимент и разоблачили схему поставки из КНР в Россию mesh-модемов, используемых для реактивных дронов. Они притворились поставщиками для российского ВПК и разоблачили схему сотрудничества с китайской фирмой Xingkai Tech. Как выяснилось, производитель сознательно продает mesh-модемы для завода в Алабуге.

Об этом пишет The Insider.

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Китайские технологии помогают российским дронам залетать в глубь Украины

Российские ударные беспилотники поддерживают связь и обходят украинскую систему ПВО благодаря технологиям из Китая. Согласно расследованию The Insider, китайский производитель Xingkai Tech сознательно продает компаниям из РФ mesh-модемы, которые устанавливают на дроны «Гербера» и «Герань».

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Сделки покрывают крупные азиатские финансовые учреждения, включая DBS Bank, China Merchants Bank и Ping An Bank. Поскольку именно mesh-технология отвечает за адаптивную координацию беспилотников в воздухе, продукция Xingkai Tech закрывает около половины потребностей российского ВПК в этом сегменте.

Потребность в альтернативных каналах управления возникла после того, как в феврале 2026 года оккупационные войска лишились доступа к терминалам Starlink. Главными носителями новых китайских модулей стали БпЛА «Герань» и их более дешевые модификации — «Гербера».

Во время массированных атак россияне используют следующую схему: движущиеся недалеко от границы беспилотники цепляются за наземные ретрансляторы в РФ или Беларуси и передают сигнал дальше — на дроны, летящие в украинский тыл. Роль «Гербер» в этих налетах критическая: имея одинаковую с реактивными «Геранями» отметку на радарах, они выступают дешевыми фальшивыми целями для истощения ПВО Украины.

Оборудование Xingkai Tech в российском оружии фиксируют не в первый раз — еще в 2024 году ГУР находило их детали в сбитых аппаратах. Впрочем, неопровержимых доказательств того, что китайская фирма работает с заводом в Алабуге напрямую и без посредников, до сих пор не было.

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Для получения доказательств журналисты The Insider вместе с расследователем Nordsint провели операцию под прикрытием. Они представились покупателями для российской военной компании. В результате они получили не только подтверждение наличия нужных блоков, но и официальный счет на 500 модемов общей стоимостью $2,87 млн.

Как проходила контрольная закупка

Связавшись с Xingkai Tech через WeChat, расследователи попросили предоставить предложение на модуль, показанный на снимке сбитых в Украине дронов. Представитель компании, назвавшийся Джеком Цзяном, подтвердил, что модель XK F-359 является их собственной разработкой и прислал официальную инструкцию.

По просьбе покупателей доказать наличие товара, Цзян направил фото и видео непосредственно со складской площадки. Модем на кадрах оказался идентичным образцу, который журналисты The Insider исследовали в Украине летом 2026 года на обновленной «Гербере» с вертикальным стабилизатором.

Когда «заказчики» запросили 500 единиц с прямой доставкой в Алабугу, китайская сторона выставила квитанцию на 19,5 млн юаней. Перечислить деньги предлагали либо в долларах США на счет Xingkai Tech в гонконгском DBS Bank, либо в юанях на карту менеджера в Ping An Bank.

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В переписке представитель Nordsint прямо указал, что оборудование приобретается для военного завода.

Американская микроэлектроника и боевые возможности

Основой китайского модема является программируемая логическая матрица, позволяющая устройству самостоятельно перестраивать топологию связи в рое дронов во время полета.

В частном разговоре Джек Цзян признал, что в их блоках используются чипы XC7Z020-2CLG4001 производства американской компании AMD. Предоставить прямую лицензию китайцы отказались, ссылаясь на закупку полупроводников через посреднические каналы.

В ответ на запрос расследователей в компании AMD отрицали любое сотрудничество с поставщиком россиян.

Блок XK F-359 может удерживать устойчивый сигнал в пределах прямой видимости на расстоянии от 100 до 300 км. Это означает, что для организации атаки на объекты вглубь украинской территории россиянам достаточно пустить несколько дронов-ретрансляторов, которые будут маневрировать и передавать команды другим бортам, минуя зоны работы ПВО.

Теневой импорт и угроза для Европы

Таможенные реестры РФ показывают, что Xingkai Technology завозила оборудование под видом «антенн» и «систем дистанционного управления». Основными импортерами выступали компания «Атлант-Инжиниринг», принадлежащая семье чиновника из правительства Москвы Рафика Загрутдинова, и LT Global Forwarding. Обе фирмы вносили оборудование в декларации, но фиктивным производителем отмечали другую структуру — Quanzhou Yunzhuo Technology.

Эволюция «Гербер» демонстрирует, что из простых фанерных макетов они превратились в опасные разведывательные и ударные аппараты, которые все чаще залетают в пространство стран НАТО.

Кроме того, эти же модули находят в ракетах-дронах «Бандероль». По данным издания El Mundo, американская разведка уже предостерегает европейские столицы о риске запусков таких дронов прямо с кораблей российского «теневого флота».

Расследователи нашли еще одного ключевого игрока на рынке — компанию Xi’an Sihou Network Technology Co., Ltd., под руководством Ли Ли, чьи модемы стабильно находят в сбитых «Шахедах».

Китай передает РФ компоненты для дронов

Напомним, расследование The Telegraph и Politico разоблачило схему, по которой китайская государственная компания Jilin Chemical Fiber Group тайно экспортировала в Россию десятки тонн химических веществ для производства углеродного волокна.

Внутренние документы, проверенные западными правительствами и спецслужбами, подтверждают прямые поставки в начале 2026 года 46 тонн сырья дочерней структуре «Росатома» — компании «Алабуга-Волокно», находящейся под международными санкциями.

По данным экспертов, для утаивания военного назначения груза его декларировали под таможенными кодами гражданских тканей, таких как нейлон или полиэстер. Полученного сырья достаточно для изготовления прочных корпусов и внутренних элементов около 1300 дальнобойных дронов-камикадзе типа «Герань».

Это прямо опровергает заявления посольства КНР о строгом контроле товаров двойного назначения, ведь аналитики и бывшие чиновники США отмечают, что госкорпорация Китая не могла осуществлять столь масштабные поставки без ведома Пекина.

Опубликованные материалы уже переданы правительствам США и Великобритании и, по словам специалистов, они являются неопровержимым доказательством привлечения китайского госсектора в военно-промышленный комплекс РФ. Ожидается, что эти факты станут основанием для введения новых санкций против китайского поставщика и поднимут острые вопросы во время международных переговоров на высшем уровне.

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