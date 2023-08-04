Китай присоединится к обсуждению украинской Формулы мира в Саудовской Аравии — WSJ

Это может свидетельствовать, что в Пекине изменили свою точку зрения по поводу войны в Украине.

В Китае решили отправить своего представителя на многосторонние переговоры по принципам мира в Украине, которые должны пройти в эти выходные в Саудовской Аравии.

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Об этом сообщает издание The Wall Street Jornal со ссылкой на собственные дипломатические источники.

"Ожидается, что Си отправит своего мирного посланника Ли Хуи на организованную Украиной международную мирную конференцию, призванную определить условия возможного мирного соглашения", — говорится в материале.

Это свидетельствует о том, что в Пекине изменили свою точку зрения, поскольку не отправляли своего представителя на подобные консультации, которые проходили в Копенгагене.

Издание указывает, что Пекин с начала полномасштабного вторжения поддерживал Россию на дипломатическом и экономическом уровне, однако начал менять свою позицию на фоне затягивания войны.

"Поскольку конфликт затягивается уже 18-й месяц подряд и ни одна из сторон не показывает признаков победы или капитуляции, Пекин встает перед более сложными рисками, которые сильнее побуждают его склонять Москву и Киев к мирным переговорам", — утверждает WSJ.

По словам экспертов, длительная война в Украине оказывает негативное влияние на "экономику Китая, ее глобальные цели развития и имидж в Европе".

Напомним, ранее сообщалось, что Китай и Российская Федерация ужесточили экономическое партнерство. В частности, Пекин обеспечивает Москву технологиями и оборудованием, которые приобретают все большее значение для российской войны в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Китай заменил двух руководителей элитного подразделения, управляющего своим ядерным арсеналом, что вызвало спекуляции на тему чистки.

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