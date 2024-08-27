Китай призывает другие страны поддержать его "мирный план" по Украине — WP

Китай продолжает искать новых союзников по поводу позиции войны в Украине.

Китай призвал другие страны мира поддержать его "мирный план" по урегулированию войны в Украине, разработанный совместно с Бразилией.

Соответствующее заявление озвучил специальный представитель правительства КНР по Евразии Ли Хуэй, передает The Washington Post.

По его словам, Бразилия, Индонезия, Южная Африка — "важные силы в содействии мировому миру, разделяющие схожие с Китаем позиции".

Они поддерживали связь как с Россией, так и с Украиной и остаются привержены политическому урегулированию кризиса путем диалога и переговоров", — подчеркнул чиновник.

Ранее мы сообщали, что Запад может остаться без микросхем и военной оптики.

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