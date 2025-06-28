Китай возобновил советские методы: в Сети появились уникальные кадры замаскированных ядерных ракет

Китайская ядерная ракета. Фото: @chaoyinsukandao/X

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В китайских соцсетях опубликовали снимки мобильной пусковой установки межконтинентальной баллистической ракеты DF-41, замаскированной среди леса. Это одна из самых современных ядерных систем в арсенале КНР, способная поражать цели на расстоянии до 15 тысяч километров.

Об этом сообщило издание Defense Express.

Камуфляж, который использован на технике, позволяет пусковой установке слиться с местностью — так ее труднее обнаружить с воздуха. И хотя на близком расстоянии такая маскировочная сетка неэффективна, она может защитить от спутниковой или авиаразведки.

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Эксперты предполагают, что публикация таких кадров — не случайность. Это может быть демонстративный сигнал о росте стратегического потенциала Китая и его готовности к длительному ядерному сдерживанию. Такие шаги подчеркивают и желание Пекина показать технологическую независимость, и способность скрытно размещать ракеты.

DF-41 официально представили в 2019 году. Она способна нести от трех до восьми индивидуально наведенных ядерных боеголовок (по самым реалистичным оценкам — три). Ракету можно запускать не только с мобильных установок, но и из шахт — в Китае обнаружено как минимум три района такого базирования, которые могут вмещать до 400 ракет.

Отдельно сообщалось, что DF-41 также тестировали для запуска с «ядерных поездов», но нет подтверждения, что эта концепция пошла в серию. Сама идея, как и мобильные пусковые установки, перекликается с советскими подходами времен Холодной войны.

СССР в свое время активно развивал системы маскировки мобильных ядерных ракет, чтобы сделать невозможным их быстрое уничтожение. Сегодня эти наработки активно использует и Россия. Учитывая современные спутники и технологии наблюдения, стратегическая маскировка остается важным элементом ядерной доктрины.

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Стоит отметить, что мир постепенно возвращается к эпохе наращивания ядерных арсеналов. Великобритания впервые с конца 1990-х годов получит возможность применять ядерное оружие с воздуха — страна закупает американские истребители F-35A, которые могут нести тактические ядерные боеприпасы.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), глобальные запасы ядерного оружия снова начали расти. После длительного периода сокращения количества боеголовок из-за демонтажа в США и России, сейчас темпы утилизации снижаются, а новые системы активно разворачиваются.