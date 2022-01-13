Китайский Новый год 2022: когда Тигр вступает в права по восточному календарю и как его встречать

Китайский Новый год 2022: когда Тигр вступает в права по восточному календарю и как его встречать

Год Синего (Черного) Водяного Тигра по китайскому календарю приходит не 1 января, а только месяц спустя. Читайте на сайте ТСН.ua, когда Китайский Новый год 2022 и какие традиции празднования существуют в Поднебесной.

По китайскому календарю Новый год 2022 наступит 1 февраля и продлится до 22 января 2023 года. Традиционно в Китае празднуют не менее двух недель, хотя официальные выходные в этой стране будут с 31 января по 6 февраля.

В китайском (восточном) календаре используются лунные циклы. Новый год здесь приходит, когда на ночном небе появляется второй месяц-молодой человек после зимнего солнцестояния. Поэтому и даты в Китае отличаются от новогоднего празднования остального мира.

Китайский Новый год 2022: как праздновать? / Pexels

Первый праздничный день у китайцев 31 января, а последним считается Праздник фонарей, который в этом году выпадает на 15 февраля. Китайский Новый год имеет довольно интересную историю и считается самым популярным семейным праздником. В этой стране древние традиции играют очень важную роль, поэтому их придерживаются и ныне, передавая от поколения к поколению.

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Интересно, что 1 февраля в Китае придет не 2022 год, а 4720 год. Среди населения он больше известен как "Праздник весны" (Чуньцзе). А подобные торжества, которые можно увидеть в этой стране сегодня, существовали здесь еще за 1500 лет до нашей эры. Тогда их посвящали обрядам в честь предков. По китайской традиции каждый год называют в честь одного из животных, входящих в зодиак: Свинья, Собака, Дракон, Петух, Обезьяна, Коза, Тигр, Лошадь, Кролик, Змея, Бык или Крыса.

Китайский Новый год: история праздника

Китайский Новый год: история праздника / pixabay.com

В Китае праздник Новый год связывают с довольно увлекательной легендой. Жило себе злобное рогатое чудовище по имени Чунь (Нянь), что в переводе означает "год". И вот повадилось оно каждый год появляться в поселке и съедать все запасы пищи. Долгое время люди не знали, что делать и один день в году скрывались от чудовищ в горах. А еду оставляли перед домами. Окончание легенды о китайском новом году имеет сразу две версии.

По одной, в поселок однажды пришел мудрец, путешествовавший по стране. Он рассказал крестьянам, что чудовище боится громкого шума и красного цвета. И вместе они отпугали Чуня.

По другой версии, в день, когда в поселок снова пришло чудовище, один мальчик не успел спрятаться. Он вышел к Чуню в красном халате, громко плача. Чудовище увидело мальчика и убежало.

Эта красивая легенда стала основой большей части традиций, которые сегодня пользуются популярностью на Китайский Новый год. Во-первых: праздник должен быть громким и веселым. Поэтому китайцы громко веселятся, любят большие шумные компании и фейерверки. Во-вторых: большинство украшений отличается именно красным цветом, а люди одевают красную одежду.

Как готовиться к Китайскому Новому году 2022?

Китайский Новый год празднуют очень весело и громко / pixabay.com

Как и мы, китайцы начинают праздновать Новый год по неписаным традициям и правилам. Считается, если следовать им, то весь грядущий год будет счастливым и удачным. В канун Китайского Нового года обязательно обращают внимание на несколько моментов:

чистота помещений — 31 января китайцы должны провести генеральную уборку дома или квартиры, выбросить все старые и ненужные вещи;

украшения — наиболее популярными в этой стране считаются бумажные гирлянды красного цвета, разнообразные узоры, фонарики, а также "елки" из цитрусовых;

одежда — для того, чтобы счастливо встретить Китайский Новый год, заранее подбирают чистую и новую одежду, которая обязательно содержит красные элементы.

Китайский Новый год и основные традиции его празднования

На Китайский Новый год детям принято дарить красные конверты с парным количеством купюр / Pexels

Праздновать Китайский Новый год в этой стране принято вместе со своей семьей. Все обязательно собираются за праздничным столом еще вечером перед его наступлением. Также китайцы посещают храмы, других родственников, друзей, близких и даже коллег по работе. При этом существует определенный регламент, что и в какой день следует делать. И эти традиции не сменяются веками:

в первый день Нового года уделяют внимание дедушкам и бабушкам, а также всему старшему поколению, если есть какие-то недоразумения или обиды, обязательно их выясняют и прощают;

на другой день чтят покойных предков, поэтому идут в храмы, также дочери, уже вышедшие замуж приходят в гости к своим отцам;

на третий и четвертый день зять должен посетить родителей своей жены, пожелать им счастья, здоровья и богатства;

на пятый день, по старинной китайской легенде, родился бог Благополучия, поэтому все заняты приготовлением пельменей;

следующие дни до окончания празднования китайцы навещают родственников, друзей, знакомых.

На Китайский Новый год принято одевать красную одежду / Pexels

Кроме этого существуют другие интересные традиции празднования Китайского Нового года:

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все две недели празднования носят только красную одежду ;

; на праздничном столе обязательно должны присутствовать блюда из рыбы и мяса , являющиеся символом достатка и продолжения рода;

присутствовать , являющиеся символом достатка и продолжения рода; в новогоднюю ночь громко веселятся , хлопают хлопушки и зажигают фейерверки, отпугивая этим злых духов;

, хлопают хлопушки и зажигают фейерверки, отпугивая этим злых духов; на Китайский Новый год принято дарить друг другу два мандарина (символ изобилия), а также детям дарят красные конверты с парным количеством купюр.

А завершается громкое празднование Праздником фонариков. Это невероятно фантастическая традиция. В ночное небо китайцы выпускают сотни тысяч горящих красных фонариков из бумаги.

Китайский Новый год: что запрещено делать

Что запрещено делать на Китайский Новый год? / Pexels

У китайцев также есть традиции, что запрещено делать во время празднования, чтобы не навлечь на себя беду. В Китае, как и у нас, существует поверье: "Как встретишь Новый год, так его и проведешь":

избегают белого и синего цветов в одежде , цифры "4" — символы траура и смерти;

, цифры "4" — символы траура и смерти; в первые дни Китайского Нового года запрещено подметать или выносить сор из дома, также не моют волосы – это вымоет счастье;

из дома, также не моют волосы – это вымоет счастье; стараются не использовать острые предметы (ножи, вилки, ножницы), а потому не стригут волосы или ногти;

(ножи, вилки, ножницы), а потому не стригут волосы или ногти; во время празднования Китайского Нового года не покупают новую обувь — это слово в китайском языке звучит похоже на "трудности";

— это слово в китайском языке звучит похоже на "трудности"; в новогоднюю ночь не унывают и не говорят о прошлом.

Китайский Новый год – это шумный и веселый праздник с тысячелетней историей. Его уникальные традиции будут интересны украинскому народу, а некоторые из них можно перенять для привлечения счастья и изобилия в свою жизнь.