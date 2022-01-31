Китайский Новый год 2022: поздравления в стихах, своими словами, китайском языке и открытки

1 февраля 2022 года начинается празднование Китайского Нового года, которое продлится целую неделю. И это отличный повод еще раз поздравить своих друзей, родных и знакомых с Новым годом 2022 и пожелать им всего лучшего. ТСН.ua подобрал вам красивые поздравления с Китайским Новым годом.
Китайский Новый год 2022: приветствие своими словами
Двигайтесь по жизни со свободным духом и хорошим отношением к жизни. Пусть вас не оставляет оптимизм в этом году. Желаю вам счастливого Нового года!
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Новый год здесь – он принесет нам новые вызовы, но пусть Бог даст нам силы преодолеть их и дальше подниматься по лестнице успеха.
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С каждым мгновением давайте встречать Новый год с большим количеством положительных надежд, радостей и уверенности в счастливом будущем. С новым годом!
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Добро пожаловать в Новый год. Пусть он принесет вам много счастья и станет свидетелем того, как вы становитесь лучше.
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Отправляю вам много хороших пожеланий на будущий год. Но не забывайте и отличные моменты, которые случились с вами в прошлом году.
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Пусть Бог всегда благословляет вас, старшие всегда направляют вас, а ваши сверстники всегда составят вам компанию по всем вашим делам. С новым годом.
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В этот Новый год примите решение искоренить удручающие мысли из вашего ума. Просто подумайте о будущем с оптимизмом. Удачного Нового Года.
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Пусть теплые воспоминания и счастливые времена украсят ваш Новый год. Счастливого китайского Нового года!
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Новый год здесь и нет сомнений, что он принесет новые проблемы. Но пусть Бог даст вам силы преодолеть их всех и дальше подниматься по лестнице успеха.
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Пусть удача и процветание следуют за вами, куда бы вы ни пошли, в этот Новый год, и вы обязательно сделаете свою семью счастливой.
Китайский Новый год 2022: поздравления в стихах
Когда весна повсюду расцветает
И белым снег никто уж не зовёт,
Китайский Новый Год вновь наступает,
Приходит к нам Китайский Новый Год.
Китайцев в гости приглашать не станем,
Достанем мы морковку и филе,
И тазичек фунчозы нашаманим,
Поскольку год Китайский на земле.
Пусть палочки из пальцев выпадают
И вилкой все-таки удобней есть,
Салат «Мао Цзэдун» нас уверяет,
Что встретить Новый год Китайский — честь.
Так с праздником, друзья, с большим Китайским,
Зря говорят, что хунвэйбин не пьёт,
Налить повелеваю по-хозяйски
И выпить за Китайский новый год!
***
С новой весной придет обновление,
Поверьте китайцам, они — мудрецы!
С Новым годом и новым волнением,
Пусть силы вас не покинут в пути,
С новой весной и с новой задачей,
Пусть все свершится сегодня у вас,
Вы верьте в небо и верьте в удачу,
У них для каждого — счастья запас!
***
У китайцев Новый год,
А у нас весна идет.
Что за нация — китайцы,
Все у них наоборот.
И хоть мы — не азиаты,
Не уйти от этой даты.
Этот праздник — лишний повод
Нам его отметить,
И китайский Новый год
Вместе дружно встретить.
***
Праздник снова на пороге,
Перемены он несет,
Счастья и добра желаю
Вам в Китайский Новый год.
Будет он пускай веселым,
Полным радостных побед,
Яркой пусть страницей станет
Он в потоке ваших лет.
***
Слышен топот у ворот,
Праздник приближается,
К нам Китайский Новый год
Звонко добирается.
Пусть он счастье принесет,
Перемены к лучшему,
И мы станем в этот год
Добрыми, везучими!
***
В Китайский Новый Год, друзья,
Мы вас сердечно поздравляем.
Желаем жизнь прожить любя,
Пусть прочь уходят все печали.
Удачи, верности, тепла,
Уюта в вашем доме чудном.
Пусть на ладони к вам звезда
С небес сорвется хладным утром!
***
Отдохнули вы немножко,
Вновь труба за стол зовет,
Повод ведь, бесспорно, важный —
Есть Китайский Новый Год.
Вас сердечно поздравляю,
И желаю лишь добра,
Чтобы печень ваша сбоя
После празднеств не дала.
Отмечайте вдохновенно,
Радости вам и веселья,
Лишь желаю избежать
Вам на утро я похмелья.
***
Новый год в Китае нынче,
Скоро новый зверь придет.
Пусть семье он только счастья
И достаток принесет.
Пусть откроет в день чудесный
Небо вам большой портал,
Чтоб мечту свою и просьбу
В космос каждый вмиг послал.
***
Китайский календарь нам дарит Новый год,
Год доброй, верной, преданной Собаки,
Пусть счастье и любовь тебе он принесет,
Приметы только добрые и знаки!
Счастливые ветра с востока принесут
Пускай тебе и мудрость и терпение,
Пусть лотосы добра в душе твоей цветут,
Желаю я удачи и везения!
***
Что за праздник в этот раз?
Китайский Новый год сейчас!
Желаю вам безмерно счастья,
Пускай минуют вас несчастья,
Желаю праздник встретить дружно,
Чтобы было в жизни все, что нужно.
Удача пусть в дом постучится,
Желаю грезам вашим сбыться!
Китайский Новый год 2022: приветствие на китайском языке
过年好 Guònián hǎo С новым годом!
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신년호 Xīnnián hǎo Счастливого Нового года!
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春节快乐 Chūnjiékuàilè Счастливого Праздника Весны!
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年年有余 Niánnián yǒuyú Изобилия из года в год!
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심상사성 Xīnxiǎng shìchéng Пусть все желания исполнятся!