Китайский Новый год 2022: поздравления в стихах, своими словами, китайском языке и открытки

1 февраля 2022 года начинается празднование Китайского Нового года, которое продлится целую неделю. И это отличный повод еще раз поздравить своих друзей, родных и знакомых с Новым годом 2022 и пожелать им всего лучшего. ТСН.ua подобрал вам красивые поздравления с Китайским Новым годом.

Китайский Новый год 2022: приветствие своими словами

Двигайтесь по жизни со свободным духом и хорошим отношением к жизни. Пусть вас не оставляет оптимизм в этом году. Желаю вам счастливого Нового года!

Китайский Новый год 2022: поздравления

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Новый год здесь – он принесет нам новые вызовы, но пусть Бог даст нам силы преодолеть их и дальше подниматься по лестнице успеха.

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С каждым мгновением давайте встречать Новый год с большим количеством положительных надежд, радостей и уверенности в счастливом будущем. С новым годом!

Китайский Новый год 2022: поздравления

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Добро пожаловать в Новый год. Пусть он принесет вам много счастья и станет свидетелем того, как вы становитесь лучше.

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Отправляю вам много хороших пожеланий на будущий год. Но не забывайте и отличные моменты, которые случились с вами в прошлом году.

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Пусть Бог всегда благословляет вас, старшие всегда направляют вас, а ваши сверстники всегда составят вам компанию по всем вашим делам. С новым годом.

Китайский Новый год 2022: поздравления

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В этот Новый год примите решение искоренить удручающие мысли из вашего ума. Просто подумайте о будущем с оптимизмом. Удачного Нового Года.

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Пусть теплые воспоминания и счастливые времена украсят ваш Новый год. Счастливого китайского Нового года!

Китайский Новый год 2022: поздравления

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Новый год здесь и нет сомнений, что он принесет новые проблемы. Но пусть Бог даст вам силы преодолеть их всех и дальше подниматься по лестнице успеха.

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Пусть удача и процветание следуют за вами, куда бы вы ни пошли, в этот Новый год, и вы обязательно сделаете свою семью счастливой.

Китайский Новый год 2022: поздравления в стихах

Когда весна повсюду расцветает

И белым снег никто уж не зовёт,

Китайский Новый Год вновь наступает,

Приходит к нам Китайский Новый Год.



Китайцев в гости приглашать не станем,

Достанем мы морковку и филе,

И тазичек фунчозы нашаманим,

Поскольку год Китайский на земле.



Пусть палочки из пальцев выпадают

И вилкой все-таки удобней есть,

Салат «Мао Цзэдун» нас уверяет,

Что встретить Новый год Китайский — честь.



Так с праздником, друзья, с большим Китайским,

Зря говорят, что хунвэйбин не пьёт,

Налить повелеваю по-хозяйски

И выпить за Китайский новый год!

Китайский Новый год 2022: поздравления

***

С новой весной придет обновление,

Поверьте китайцам, они — мудрецы!

С Новым годом и новым волнением,

Пусть силы вас не покинут в пути,

С новой весной и с новой задачей,

Пусть все свершится сегодня у вас,

Вы верьте в небо и верьте в удачу,

У них для каждого — счастья запас!

***

У китайцев Новый год,

А у нас весна идет.

Что за нация — китайцы,

Все у них наоборот.

И хоть мы — не азиаты,

Не уйти от этой даты.

Этот праздник — лишний повод

Нам его отметить,

И китайский Новый год

Вместе дружно встретить.

Китайский Новый год 2022: поздравления

***

Праздник снова на пороге,

Перемены он несет,

Счастья и добра желаю

Вам в Китайский Новый год.



Будет он пускай веселым,

Полным радостных побед,

Яркой пусть страницей станет

Он в потоке ваших лет.

***

Слышен топот у ворот,

Праздник приближается,

К нам Китайский Новый год

Звонко добирается.



Пусть он счастье принесет,

Перемены к лучшему,

И мы станем в этот год

Добрыми, везучими!

***

В Китайский Новый Год, друзья,

Мы вас сердечно поздравляем.

Желаем жизнь прожить любя,

Пусть прочь уходят все печали.



Удачи, верности, тепла,

Уюта в вашем доме чудном.

Пусть на ладони к вам звезда

С небес сорвется хладным утром!

Китайский Новый год 2022: поздравления

***

Отдохнули вы немножко,

Вновь труба за стол зовет,

Повод ведь, бесспорно, важный —

Есть Китайский Новый Год.



Вас сердечно поздравляю,

И желаю лишь добра,

Чтобы печень ваша сбоя

После празднеств не дала.



Отмечайте вдохновенно,

Радости вам и веселья,

Лишь желаю избежать

Вам на утро я похмелья.

***

Новый год в Китае нынче,

Скоро новый зверь придет.

Пусть семье он только счастья

И достаток принесет.



Пусть откроет в день чудесный

Небо вам большой портал,

Чтоб мечту свою и просьбу

В космос каждый вмиг послал.

Китайский Новый год 2022: поздравления

***

Китайский календарь нам дарит Новый год,

Год доброй, верной, преданной Собаки,

Пусть счастье и любовь тебе он принесет,

Приметы только добрые и знаки!



Счастливые ветра с востока принесут

Пускай тебе и мудрость и терпение,

Пусть лотосы добра в душе твоей цветут,

Желаю я удачи и везения!

***

Что за праздник в этот раз?

Китайский Новый год сейчас!

Желаю вам безмерно счастья,

Пускай минуют вас несчастья,

Желаю праздник встретить дружно,

Чтобы было в жизни все, что нужно.

Удача пусть в дом постучится,

Желаю грезам вашим сбыться!

Китайский Новый год 2022: приветствие на китайском языке

过年好 Guònián hǎo С новым годом!

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신년호 Xīnnián hǎo Счастливого Нового года!

Китайский Новый год 2022: поздравления

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春节快乐 Chūnjiékuàilè Счастливого Праздника Весны!

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年年有余 Niánnián yǒuyú Изобилия из года в год!

Китайский Новый год 2022: поздравления

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심상사성 Xīnxiǎng shìchéng Пусть все желания исполнятся!