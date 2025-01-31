Кивалов получает самую большую пенсию в Украине: выплату экс-регионалу увеличили в 17 раз — СМИ

Наибольшую пенсию в Украине назначили бывшему нардепу-регионалу Сергею Кивалову после того, как он обратился в суд с требованием пересчитать размер выплат. Одесский окружной административный суд принял решение, согласно которому его пенсию в размере 14 тысяч грн увеличили в 17 раз.

Об этом сообщает издание Oboz.ua со ссылкой на материалы судебного дела.

По информации издания, бывший регионал, нардеп многих созывов, фигурирующий в расследовании НАБУ по коррупции судей, ежемесячно получает от ПФУ 245 тыс. 990 грн. и 46 коп. За год набегает около 3 млн грн.

Из материалов судебного дела известно, что в апреле 2020 года Кивалов обратился в Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области с требованием пересчитать ему пенсию, учитывая, что в стране выросла зарплата народного депутата. Также он просил учесть его зарплату на новом месте работы – Международном гуманитарном университете, возглавляемом им частном вузе.

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При этом Кивалов ссылался на старую норму Закона "О статусе народного депутата", позволявшую получать пенсию в размере до 90% зарплаты действующего нардепа. Поскольку эта норма закона утратила свою силу, Пенсионный фонд в перерасчете отказал.

Решение чиновников ПФУ Кивалов обжаловал в Одесском окружном административном суде. В суд он принес справку о зарплате народного депутата-председателя комитета в размере 44,1 тысяч грн (с учетом надбавки), а также справку из Международного гуманитарного университета о своей зарплате.

Как оказалось, зарплата Кивалова в частном вузе резко выросла — в октябре 2019 года он получал 84,7 тысячи гривен, а в ноябре — уже 442,7 тыс. грн. грн. На протяжении нескольких месяцев, до февраля 2020-го, он получал от 332,8 тысяч грн.

Судья Одесского окружного административного суда Михаил Кравченко (в 2023 году ушел в отставку) принял решение обязать провести перерасчет "на основании справки, выданной Управлением делами Аппарата Верховной Рады Украины № 15/26-469(44255) от 21.02.2020 года и справки о доходах от 07.02.2020 года (исх. № 4), выданной Международным гуманитарным университетом, без ограничения максимальным размером".

Ежемесячная выплата в размере 246 тысяч грн аномально велика для пенсионной системы. Такие выплаты могут получать только судьи КСУ, Верховного суда, главы апелляционных судов, при этом они получают не пенсию, а "пожизненное содержание". Поэтому пенсия Кивалова – абсолютный пенсионный рекорд Украины.

В издании напомнили, что во времена Януковича Кивалова в СМИ называли "теневым куратором судебной системы" и намекнули, что он и сейчас оказывает значительное влияние на судейский корпус. В частности, Сергей Кивалов на протяжении 19 лет был то членом, то председателем Высшего совета юстиции (после реорганизации – Высший совет правосудия), который назначал и увольнял судей.

Издание обратилось по телефону к Сергею Кивалову, чтобы он прокомментировал это дело, но его номер не отвечал. Также просьба о комментарии направлена письменным запросом в адрес Международного гуманитарного университета, который возглавляет экс-регионал.

Напомним, с января 2025 г. в Украине начали действовать новые условия для выхода на пенсию по возрасту.

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