Киву обезоружили: нардепа заставили сдать оба наградных пистолета

У политика были разрешения на самозарядный австрийский пистолет фирмы Glock и автоматический пистолет Стечкина (АПС).

В четверг, 18 ноября, одиозный народный депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сдал два наградных пистолета, разрешения на которые были отменены приказом министерства внутренних дел из-за "недостойного поведения" политика.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Ранее Илья Кива получил в качестве ведомственного поощрения самозарядный австрийский пистолет фирмы Glock и автоматический пистолет Стечкина (АПС).

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"Сегодня, 18 ноября, Илья Кива сдал два наградных пистолета — Glock-19 и АПС и разрешения на их хранение работникам подразделения контроля за оборотом оружия ГУНП в Киеве", — сообщили в МВД.

Напомним, 16 ноября у народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы проводились обыски. Как пояснили в ДБР, с обысками к народному депутату пришли из-за стрельбы из автомата. Ранее в день смерти Степана Бандеры Кива записал видео, на котором он с автоматом в руках заявляет, что является лидером антифашистского движения, после чего сзади загорается салют, а сам нардеп стреляет вверх из автоматического оружия.

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