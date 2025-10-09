- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 167
- Время на прочтение
- 1 мин
Ревнивый киевлянин с ножом набросился на нового избранника экс-жены: чем все закончилось
Злоумышленник, напавший с ножом на нового партнера экс-жены, задержан. Он, вероятно, проведет в тюрьме до 8 лет.
В Киеве мужчина ударил ножом нового избранника бывшей жены. Конфликт произошел на фоне ревности.
Об этом сообщает полиция Киева.
Детали инцидента
По данным полиции, событие произошло в квартире по улице Андреевской. Это в Подольском районе столицы.
Стало известно, что 42-летний киевлянин пришел в гости к бывшей жене и ее новому сожительнице. Там между мужчинами на почве ревности к женщине вспыхнул конфликт.
«В дальнейшем „гость“ кухонным ножом ударив у груди 37-летнему мужчине и скрылся», — отметили в полиции.
У мужчины зафиксировали проникающее ранение грудной клетки. Его госпитализировали в медучреждение
Предварительно, за совершенное преступление мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.
Ранее мы писали о том, что в Киеве мужчину обвиняют в жестоком обращении с собакой.
Так, мужчина бил собаку об пол, в результате чего животное умерло. Ему грозит до 8 лет.
«Обвиняемому не понравилось то, что собачка по кличке Кузя начала лаять, когда он зашел к матери в комнату. От полученных травм собака погибла. Событие произошло в сентябре 2025 года», - говорится в сообщении полиции.