Ревнивый киевлянин с ножом набросился на нового избранника экс-жены: чем все закончилось

Ревнивый киевлянин

В Киеве мужчина ударил ножом нового избранника бывшей жены. Конфликт произошел на фоне ревности.

Об этом сообщает полиция Киева.

Детали инцидента

По данным полиции, событие произошло в квартире по улице Андреевской. Это в Подольском районе столицы.

Стало известно, что 42-летний киевлянин пришел в гости к бывшей жене и ее новому сожительнице. Там между мужчинами на почве ревности к женщине вспыхнул конфликт.

«В дальнейшем „гость“ кухонным ножом ударив у груди 37-летнему мужчине и скрылся», — отметили в полиции.

У мужчины зафиксировали проникающее ранение грудной клетки. Его госпитализировали в медучреждение

Предварительно, за совершенное преступление мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.

