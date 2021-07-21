"Кладбища медуз-гигантов": на каких курортах в Украине невозможно купаться и почему

"Кладбища медуз-гигантов": на каких курортах в Украине невозможно купаться и почему

На украинских курортах люди не могут купаться в море из-за нашествия медуз.

В этом году туристы на украинских курортах столкнулись с целым рядом неудобств: стаи божьих коровок, огромное количество комаров. А в море практически невозможно купаться из-за медуз.

Отдыхающие делятся в социальных сетях видео, на которых видно, что пляжи буквально усыпаны трупами существ, из-за чего в море нельзя зайти.

Так, в Кирилловке тысяч медуз выбросило на берег, из-за чего стоит неприятный запах, а добраться к воде через кучу скользкой массы просто невозможно.

В Facebook-группе, посвященной отдыху в Кирилловке, туристы жалуются на аномальное количество медуз в море:



- Когда подошли ближе к морю, то увидели такое огромное количество медуз, море как кисель. Пришли в номер, собрали вещи и поехали домой

- Сплошной ковер из медуз

В курортном поселке Приморский Посад Запорожской области местная власть привлекла тяжелую технику, чтобы вывезти мертвых медуз с пляжа. Мертвых медуз вывозят экскаваторами, потому что их тысячами выбрасывает на берег.

В Бердянске отдыхающие также не могут поплавать в Азовском море из-за большого количества медуз. Купаться решаются далеко не все, а люди в Сети пишут, что медуз тоннами выбрасывает на берег, где они гниют.

"С Бердянска вчера. Кроме этих медуз, еще комары, и не только ночью, но и днем кусают. Отдых такой...Купались в бассейне", — жалуется отдыхающий.

"Был сегодня в Бердянске на верхней косые, с самого утра медуз было мало, а под вечер и в обед уже началось. Ветром с Бердянской косы надуло медуз", — поделился еще один турист.

Сообщество its_zp показала ролик, снятый на пляже в Бердянске 11 июля. Автор утверждает, что у берега на квадратный метр приходится примерно пять медуз.

"Люди заходят максимум по ноги и все, дальше никто не купается. Если есть матрас, то нормально, а так не поплавать", — пояснил он.

Многие пользователи Сети в комментариях уверяют, что медузы заплывают в Кирилловку и Приморск, однако их там гораздо меньше. Некоторые советуют ехать на Федотовую или Бердянскую косу, где море относительно чистое.

- На косе в Бердянске все прекрасно, медуз нет, но жжение после воды все равно присутствует

- Да, после купания печет кожу. Геническ-Стрелковое медуз меньше, чем в прошлом году, но тоже хватит

Что говорят эксперты

Со своей стороны эксперты объясняют, что нашествие медуз прежде всего свидетельствует о том, что море — загрязнено.

"Медузы потребляют всякую мелочь, которая размножается на базе развитой микрофлоры. В море сбрасываются бытовые стоки, через них размножаются бактерии, за ними размножается зоопланктон, а зоопланктон потребляется медузами. Поэтому наличие медуз свидетельствует о загрязнении среды", — сообщил доцент кафедры зоологии Днепровского национального университета им. Олеся Гончара Александр Пономаренко.

Что делать, если ужалила медуза

Укусы медуз в большинстве случаев не угрожают жизни человека. Исключение составляет яд морской осы — после контакта с ней человеку необходимо срочно ввести специальную сыворотку.

Первое, что нужно сделать — ограничить поступление токсина в организм. Для этого необходимо обмыть место укуса соленой водой и удалить остатки щупалец.

Обработайте кожу хлоргексидином или перекисью водорода — это ускорит выведение токсинов и заживлению ранок.

После обработки снова промойте кожу соленой водой. При появлении отека, жжения и зуда примите антигистаминные препараты и мажьте ожог противовоспалительным гелем.

Пейте больше воды и избегайте солнечных лучей.

Если состояние ухудшилось — обратитесь к врачу.

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