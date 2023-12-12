Кладбище Т-62: обозреватель рассказал о потерях РФ на левом берегу Херсона

Враг продолжает терять свою ржавую технику в Украине.

Левый берег Херсонской области превращается в могильник русских танков. Так, по всей зоне боевых действий уничтожены, повреждены или затрофеены почти сотня российских Т-62 различных модификаций.

Об этом написал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Краткие подсчеты

Как отмечает обозреватель, на момент начала полномасштабного вторжения в Украину в России на хранении находилось до 3 тысяч танков Т-62 в разной степени боеспособности. Оценочно, вернуть в строй из остатков еще можно около 700 единиц.

Утрачен Т-62 на левом берегу Херсона

"На сегодняшний день по всей зоне боевых действий верифицировано уничтожение/повреждение/затрофеение 90 российских танков Т-62 различных модификаций", — акцентировал он.

Утрачен Т-62 на левом берегу Херсона

Согласно не верифицированной информации, их потери в РФ превышают 150 единиц. Основная локация утилизации – Херсонщина.

"Кстати, как много вы видели "прикопанных" Т-62?", – шутливо спросил Коваленко.

Утрачен Т-62 на левом берегу Херсона / Фото: Александр Коваленко

Недавно "Азов" показал мощное уничтожение вражеского танка Т-80. По технике армии РФ отработала 12-я бригада специального назначения FPV-дроном.

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