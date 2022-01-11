"Мститель года": в Мариуполе мужчина дождался закрытия катка и наложил кучу на лед (видео)

Сейчас мужчину разыскивает полиция.
В Мариуполе Донецкой области во время новогодних праздников фиксировали несколько актов вандализма — горожане в основном разрушали декорации и украшения елочных городков. Один из местных жителей "отличился" глупой выходкой — он сходил в туалет на лед посреди городского катка.
Мужчину зафиксировали камеры наблюдения, а видео выложили в Сети.
На кадрах видно, как мужчина, который был с товарищем, перелез через изгородь катка, снял штаны и справил свои нужды на лед.
В настоящее время хулигана разыскивают правоохранители, ему грозит наказание по ст. 173 КУоАП Украины "Мелкое хулиганство".
"Лицо нарушителя порядка до сих пор не установлено", — отметили в пресс-службе Мариупольского районного управления полиции, сообщает издание 0629.
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