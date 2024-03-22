Кличко: Киевляне помогут громадам Харькова и Запорожья, которые больше всех пострали от ракетной атаки россиян

Мэр Киева Виталий Кличко предложил помощь от столицы Харькову и Запорожью, которые наиболее пострадали в результате ракетной атаки россиян минувшей ночью.

Помощь будет отправлена, как только Киев получит перечень самого необходимого от мэров этих городов. Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

«Киев поможет городам, наиболее пострадавшим от варварской атаки врага минувшей ночью. В частности, Харькову и Запорожью. Говорил с их головами, предложил помощь. Сейчас они формулируют главные потребности и столица, что сможет, оперативно отправит», - сообщил Виталий Кличко.

Также Кличко отметил, что помощь пострадавшим громадам предоставит Ассоциация городов Украины.

«Убежден, что в рамках Ассоциации городов мы можем консолидированно отреагировать и поддержать города и иоселки. Определяем, что нужно другим пострадавшим от атаки громадам. И то, чем могут помочь другие громады», - подчеркнул глава АГУ Виталий Кличко.